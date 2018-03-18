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Вбросы на выборах президента России: как это было

19.03.2018 06:54 — Новости Мира | Tut.by  
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В России прошли президентские выборы. По словам представителей ЦИК и уполномоченной по правам человека при президенте Татьяны Москальковой, серьезных нарушений выявлено не было.

Тем не менее камеры видеонаблюдения, установленные на избирательных участках по всей России, зафиксировали вбросы сразу в нескольких регионах.

В Дагестане и вовсе напали на избирателей: во время потасовки в урны несколько раз вбрасывали пачки бюллетеней.

 
 
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Камеры видеонаблюдения, установленные на избирательных участках по всей России, зафиксировали вбросы сразу в нескольких регионах.

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