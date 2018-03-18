Путин побеждает на президентских выборах в России, набирая более трех четвертей голосов

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Владимир Путин уверенно побеждает на состоявшихся в России 18 марта президентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов избирателей, сообщает БЕЛТА.

По данным Центризбиркома России, который благодаря применению новых информационных технологий уже к четырем часам утра обработал без малого 100% бюллетеней, за действующего президента проголосовали 76,6% избирателей. Второе место с результатом 11,8% занял выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,7%. Остальные кандидаты довольствовались более скромными цифрами: телеведущая Ксения Собчак, представляющая партию "Гражданская инициатива", набрала 1,6%, лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1%, а бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин и кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - менее 1%.

Таким образом, новый президент России определился уже в первом туре выборов, поскольку, в соответствии с законодательством, для победы кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Вместе с тем глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК не будет торопиться объявлять окончательные результаты выборов. "Официальные итоги будут подведены, когда в ЦИК поступят бумажные протоколы подсчета голосов", - отметила она.

В избирательном штабе Владимира Путина предварительные результаты выборов назвали ожидаемыми и более чем впечатляющими. Судя по первой реакции большинства остальных кандидатов, для них итоги голосования также не стали неожиданными. При этом Владимир Жириновский выразил недовольство тем, что, по его мнению, условия для претендентов на пост президента были неравными. А Павел Грудинин охарактеризовал прошедшую президентскую кампанию как самую грязную на постсоветском пространстве за последнее время.

Сам же Владимир Путин еще до полуночи пришел на Манежную площадь Москвы, где проходил митинг-концерт, чтобы выразить благодарность своим избирателям за поддержку. "Я вижу в этом, как минимум, признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно", - заявил он.-0-