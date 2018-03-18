Жириновский предсказал появление в России пожизненного лидера

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что прошедшие накануне президентские выборы могут стать последними в России. Об этом он сообщил «Интерфаксу».



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«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30−40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», — считает Жириновский. Он также сравнил политическую ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин «теперь будет пожизненно».

На вопрос о том, будет ли Жириновский вновь баллотироваться на пост президента на следующих выборах, политик ответил, что не знает. «Через шесть лет будут другие выборы, сто раз изменится конъюнктура и все остальное», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Как сообщает ЦИК, по итогам обработки 99,51% бюллетеней лидером президентской гонки стал Владимир Путин, набравший 76,65% голосов. Следом идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого свои голоса отдали 11,82% россиян. На третьем месте находится Жириновский с 5,68% голосов. Участвовавший шестой раз в президентских выборах лидер ЛДПР заявил, что недоволен их результатами, так как «нет равных условий для всех кандидатов». Также Жириновский пожаловался на вбросы бюллетеней на участках по всей России, отметив, что с этим бесполезно бороться.

Ксения Собчак заручилась поддержкой 1,66% избирателей, лидер «Яблока» Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. Кандидаты в президенты Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали 0,75%, 0,68% и 0,65% соответственно.