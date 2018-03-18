|
ЦИК России подвел предварительные итоги президентских выборов
19.03.2018 10:45 — Новости Мира | БелТА
19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком России сегодня на заседании подвел предварительные итоги прошедших 18 марта президентских выборов, передает корреспондент БЕЛТА.
По данным ЦИК, после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий, за действующего президента РФ Владимира Путина проголосовали 76,65% россиян, пришедших на выборы.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком России сегодня на заседании подвел предварительные итоги прошедших 18 марта президентских выборов, передает...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии