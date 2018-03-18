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ЦИК России подвел предварительные итоги президентских выборов

19.03.2018 10:45 — Новости Мира | БелТА  
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ЦИК России подвел предварительные итоги президентских выборов

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком России сегодня на заседании подвел предварительные итоги прошедших 18 марта президентских выборов, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным ЦИК, после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий, за действующего президента РФ Владимира Путина проголосовали 76,65% россиян, пришедших на выборы.

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19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком России сегодня на заседании подвел предварительные итоги прошедших 18 марта президентских выборов, передает...

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