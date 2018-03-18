Польша хочет выслать российских дипломатов из солидарности с Британией

Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил, что власти страны могут выслать российских дипломатов из страны из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщает Gazeta Prawna .



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На заседании будут рассмотрены и другие варианты санкций против России.

По данным издания, этот вопрос начали обсуждать еще на прошлой неделе, но решение откладывали до получения результатов президентских выборов в России.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Польша попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.