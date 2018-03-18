"Россия не будет втягиваться в гонку вооружений". Путин поговорил с кандидатами в президенты

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается втягиваться в новую гонку вооружений. 19 марта Путин провел встречу с кандидатами в президенты РФ.



Путин на встрече с кандидатами в президенты РФ 19 марта 2018 года. Фото: пресс-служба Кремля

«Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны», — сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты РФ. Он подчеркнул: «Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными».

Говоря об оборонных расходах, Путин напомнил, что запланировано их снижение в 2018 и в 2019 годах. «Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы», — отметил Путин.

Президент подчеркнул: «Нам нужно некоторые вещи [военные разработки] довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил». «Все посчитано, нам этих денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно, никакого увеличения [расходов] здесь не будет, никакой гонки вооружений мы не допустим. У нас все есть, мы надежно в этом смысле обеспечены», — уверен российский лидер.

Путин добавил, что Москва будет стараться решить все проблемы с другими странами политико-дипломатическими средствами, но при обеспечении собственных национальных интересов.

«Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы все спорные ситуации с нашими партнерами были урегулированы политико-дипломатическими средствами», — заверил Путин.

«При этом, конечно, само собой разумеется, мы всегда из этого исходили и будем исходить: будем бороться за обеспечение своих национальных интересов», — подчеркнул глава государства. По его словам, Москва будет исходить из того, что «будем делать всю работу с нашими партнерами на взаимоприемлемой основе, относясь с уважением друг к другу и к нашим национальным интересам».

«Будем настраиваться сами и всех наших партнеров настраивать на диалог, безусловно, конструктивный. Разумеется, не от нас все зависит: это нужно, чтобы так же, как в любви, — обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается», — уточнил Путин.