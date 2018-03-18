"Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными". Кандидаты высказались об очередной победе Путина

На этих президентских выборах в России Владимир Путин получил рекордные 76,66%. Коммунист Павел Грудинин набрал всего 11,8%, замыкающий тройку Владимир Жириновский — 5,66%. «Так специально так сделали, что мы — г****, а хороший один!», — прокомментировал итоги голосования лидер ЛДПР.

Конкуренты Путина в один голос назвали эти выборы нечестными. Что говорили кандидаты в президенты РФ после поражения — в нашем видео.

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