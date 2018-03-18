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"Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными". Кандидаты высказались об очередной победе Путина
19.03.2018 18:35 — Новости Мира | Tut.by
На этих президентских выборах в России Владимир Путин получил рекордные 76,66%. Коммунист Павел Грудинин набрал всего 11,8%, замыкающий тройку Владимир Жириновский — 5,66%. «Так специально так сделали, что мы — г****, а хороший один!», — прокомментировал итоги голосования лидер ЛДПР.
Конкуренты Путина в один голос назвали эти выборы нечестными. Что говорили кандидаты в президенты РФ после поражения — в нашем видео.
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"Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными". Кандидаты высказались об очередной победе Путина
На этих президентских выборах в России Владимир Путин получил рекордные 76,66%. Коммунист Павел Грудинин набрал всего 11,8%, замыкающий тройку Владимир Жириновский -...
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