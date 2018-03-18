МИД Швеции вызывает посла России из-за заявления Захаровой

МИД Швеции намерен вызвать посла России в Стокгольме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Причиной вызова посла является заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Швеция входит в список наиболее вероятных стран-поставщиков «Новичка».

17 марта Захарова в эфире телевидения заявила , что наиболее вероятными источниками происхождения газа, которым, предположительно, был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, т.к. в этих странах с конца 90-х проводят исследования веществ из проекта «Новичок».

Захарова заявила, что Советский Союз или Россия никогда не вели исследований по разработке химического вещества под кодовым названием «Новичок». В 90-е годы многие советские ученые выехали на Запад и вывезли технологии, которыми занимались.

Чехия и Швеция в тот же день отреагировали на такое заявление и опровергли его. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сочла «неприемлемыми и необоснованными» утверждения российской стороны.

Напомним, 4 марта на скамейке в городе Солсбери прохожие обнаружили без чувств бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля, осужденного в России за госизмену из-за работы на Великобританию, и его дочь. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом, и заявила о возможной причастности России. Она потребовала объяснений. Россия в свою очередь отказалась дать пояснения до тех пор, пока Великобритания не предоставит доступ к материалам дела. В итоге обе страны высылают по 23 дипломата .