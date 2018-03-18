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МИД Швеции вызывает посла России из-за заявления Захаровой
19.03.2018 18:32 — Новости Мира | Tut.by
МИД Швеции намерен вызвать посла России в Стокгольме, сообщает
Причиной вызова посла является заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Швеция входит в список наиболее вероятных стран-поставщиков «Новичка».
17 марта Захарова в эфире телевидения
Захарова заявила, что Советский Союз или Россия никогда не вели исследований по разработке химического вещества под кодовым названием «Новичок». В 90-е годы многие советские ученые выехали на Запад и вывезли технологии, которыми занимались.
Чехия и Швеция в тот же день отреагировали на такое заявление и опровергли его. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём
Напомним, 4 марта на скамейке в городе Солсбери прохожие
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МИД Швеции намерен вызвать посла России в Стокгольме.
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