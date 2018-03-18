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Чей все-таки Крым? Разбираем статус полуострова с точки зрения международного права

19.03.2018 18:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Четвертая годовщина референдума в Крыму совпала с выборами президента РФ. И в этом больше символизма, нежели случайности. Жители полуострова впервые выбирали российского президента. И, по официальным данным, отдали более 90% своих голосов Владимиру Путину. Украинский президент Петр Порошенко назвал эти результаты «филькиной грамотой».

Статус полуострова до сих пор спорный. Одни утверждают, что путем референдума крымский народ выразил свое право на самоопределение. Другие говорят, что голосование было незаконным.

Насколько события 2014 года в Крыму соответствуют нормам международного права, разбиралась политический обозреватель TUT.BY Александра Богуславская.

 

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Четвертая годовщина референдума в Крыму совпала с выборами президента РФ. И в этом больше символизма, нежели случайности. Жители полуострова впервые выбирали...
 
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