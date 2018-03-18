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"Все, мы выиграли выборы". Вбросы, карусели и другие нарушения на избирательных участках в РФ
19.03.2018 19:19 — Новости Мира | Tut.by
Вбросы, карусели и голосование под присмотром. Волонтеры российского движения в защиту прав избирателей «Голос» собрали данные о почти трех тысячах нарушениях на выборах президента РФ. Часть жалоб ЦИК признал обоснованными и отменил результаты на пяти участках.
Хотя глава Центризбиркома Элла Памфиловой заявила, что, серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было.
«Мы очень внимательно каждое сообщение о возможных нарушениях на выборах рассмотрим и примем самые жесткие решения, если действительно будут выявлены те или иные нарушения», — сказала она.
TUT.BY собрал самые заметные нарушения на выборах в России, которые попали на камеры видеонаблюдения.
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Вбросы, карусели и голосование под присмотром. Волонтеры российского движения в защиту прав избирателей "Голос" собрали данные о почти трех тысячах нарушениях на...
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