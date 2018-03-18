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ЕС не признал результаты президентских выборов в Крыму
19.03.2018 19:42 — Новости Мира | Tut.by
Евросоюз отказался признавать итоги голосования в Крыму в рамках выборов президента России и призвал Москву изучить сообщения о нарушениях, поступившие от международных наблюдателей. Об этом говорится в
В своем заявлении Брюссель основывался на предварительном докладе миссии иностранных наблюдателей, которую в Россию направили совместно две структуры ОБСЕ — Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея организации. Доклад миссии ОБСЕ был представлен днем в понедельник, 19 марта.
«Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось», — подчеркивается в заявлении EEAS.
По данным ЦИК, в Крыму в голосовании
Согласно докладу ОБСЕ, говорится в заявлении Брюсселя, выборы прошли в атмосфере «чрезмерного политического и юридического контроля», что включало также подавление инакомыслия. В заявлении также говорится, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в ходе кампании нарушения свободы собраний и выражений, что привело к недостатку реальной конкуренции.
Кроме того, Брюссель отмечает благожелательное освещение действующего президента в прессе и сделанный в кампании акцент на повышение явки. «Мы ожидаем от России, что она займется исправлением указанных в докладе ОБСЕ проблем и недостатков, поскольку они представляют собой нарушения взятых на себя Москвой обязанностей и прочих международных правил», — говорится в заявлении EEAS.
Тем не менее Брюссель положительно отметил работу ЦИК России за эффективную и открытую организацию избирательного процесса.
Президентские выборы прошли в России 18 марта. На данный момент
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Евросоюз также обратил внимание на "чрезмерный политический контроль" в ходе кампании. Однако работа ЦИК проведена эффективно, признали в Брюсселе.
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