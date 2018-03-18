ЕС не признал результаты президентских выборов в Крыму

Евросоюз отказался признавать итоги голосования в Крыму в рамках выборов президента России и призвал Москву изучить сообщения о нарушениях, поступившие от международных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении Майи Косьянчич, пресс-секретаря Европейской службы внешних связей (EEAS) — внешнеполитического ведомства ЕС.



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В своем заявлении Брюссель основывался на предварительном докладе миссии иностранных наблюдателей, которую в Россию направили совместно две структуры ОБСЕ — Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея организации. Доклад миссии ОБСЕ был представлен днем в понедельник, 19 марта.

«Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось», — подчеркивается в заявлении EEAS.

По данным ЦИК, в Крыму в голосовании приняло участие 71,55%, победу одержал Владимир Путин с результатом 92,15% голосов.

Согласно докладу ОБСЕ, говорится в заявлении Брюсселя, выборы прошли в атмосфере «чрезмерного политического и юридического контроля», что включало также подавление инакомыслия. В заявлении также говорится, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в ходе кампании нарушения свободы собраний и выражений, что привело к недостатку реальной конкуренции.

Кроме того, Брюссель отмечает благожелательное освещение действующего президента в прессе и сделанный в кампании акцент на повышение явки. «Мы ожидаем от России, что она займется исправлением указанных в докладе ОБСЕ проблем и недостатков, поскольку они представляют собой нарушения взятых на себя Москвой обязанностей и прочих международных правил», — говорится в заявлении EEAS.

Тем не менее Брюссель положительно отметил работу ЦИК России за эффективную и открытую организацию избирательного процесса.

Президентские выборы прошли в России 18 марта. На данный момент обработано 99,94% бюллетеней, победителем в первом туре стал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,7% голосов. Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, заручившийся поддержкой 11,8% голосов.