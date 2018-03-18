ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британия и ЕС согласились отсрочить реальный Brexit

19.03.2018 20:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года Британия еще почти два года будет оформлять развод с союзом и одновременно сохранять все права члена ЕС, кроме права голосовать.


Фото: Reuters

Объявляя во вторник об этой и некоторых других договоренностях, главы делегаций Мишель Барнье и Дэвид Дэвис назвали их «решающим шагом».

Другие договоренности включают соглашение о правах граждан ЕС в Британии и подданных Соединенного Королевства в остальных странах ЕС. По словам Барнье, к обещаниям сохранить все нынешние права тех граждан стран ЕС, кто уже живет в Британии, добавилась договоренность о том, что граждане ЕС, которые приедут в Британию в переходный период, получат те же права, что и те, кто прибыл до «брексита».

Переходный период продлится с 30 марта 2019 года до конца декабря 2020 года.

Сторонам, однако, еще предстоит договориться по некоторым принципиальным вопросам, в том числе — по вопросу о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Договоренность, достигнутую делегациями во главе с Дэвисом и Барнье, еще должны будут завизировать своими подписями на саммите на этой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй и лидеры остальных 27 стран Евросоюза.

Вырвались из цейтнота

Мишель Барнье сказал во вторник, что договоренность о переходном периоде добавит уверенности бизнесу, который очень беспокоился из-за неясности по поводу условий работы после марта 2019 года.

Теперь, как надеется Барнье, стороны смогут приступить к обсуждению будущего договора о свободной торговле и других аспектах отношений Евросоюза и Британии после «брексита».

Впрочем, стороны договорились еще не обо всех условиях переходного периода: предстоит, например, решить, какова будет роль Европейского суда правосудия (расположенный в Люксембурге верховный суд ЕС) или сможет ли Британия в этот период вести переговоры о торговых соглашениях со странами извне Евросоюза.

Противники «брексита» с самого начала говорили, что Британии и Евросоюзу физически не хватит времени урегулировать все детали будущих отношений за два года, отведенные на выход Лиссабонским договором.

Теперь стороны отвели себе еще почти два года и надеются уложиться в этот срок.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года Британия еще почти два года будет оформлять развод с...
 
Новости дня
Новости в мире
 
ЕС не признал результаты президентских выборов в Крыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика