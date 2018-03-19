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Мэй заявила о наличии у России мотива для отравления Скрипаля
19.03.2018 23:09 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе рабочей поездки в Бирмингем в очередной раз заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло в британском Солсбери, сообщает телеканал
«У них (у России. — Прим. РБК) была возможность сделать это. Это вещество нервно-паралитического действия принадлежит к группе „Новичок“, которое было разработано Советами. У России была возможность, и я полагаю, мотив и намерение. Такова модель поведения России в Европе, которую мы наблюдаем», — заявила она.
По словам Мэй, неделю назад, выступая в палате общин, она уже изложила причины, по которым Лондон
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В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об ответственности Британии за голословные обвинения. «Нам понятна солидарность, евроатлантическая и другая, но рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Или подкрепить [обвинения доказательствами], или принести извинения», — сказал он.
Сергея Скрипаля и его дочь
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Тереза Мэй в ходе рабочей поездки в Бирмингем в очередной раз заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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