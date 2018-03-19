Мэй заявила о наличии у России мотива для отравления Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе рабочей поездки в Бирмингем в очередной раз заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло в британском Солсбери, сообщает телеканал Sky News .



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«У них (у России. — Прим. РБК) была возможность сделать это. Это вещество нервно-паралитического действия принадлежит к группе „Новичок“, которое было разработано Советами. У России была возможность, и я полагаю, мотив и намерение. Такова модель поведения России в Европе, которую мы наблюдаем», — заявила она.

По словам Мэй, неделю назад, выступая в палате общин, она уже изложила причины, по которым Лондон считает Москву виновной в отравлении Скрипаля.

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При этом Мэй подчеркнула, что Британия получила серьезную поддержку от своих международных партнеров по этому делу. «Это случилось в Великобритании, а могло произойти в любой стране, и наши международные союзники проявили силу в признании того, что ответственность лежит на Российском государстве», — заключила она.

Ранее 19 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал «абсурдной» позицию России, отрицающей свою ответственность за отравление. По его словам, это «классическая российская стратегия» пытаться «спрятать иголку правды в стоге сена».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об ответственности Британии за голословные обвинения. «Нам понятна солидарность, евроатлантическая и другая, но рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Или подкрепить [обвинения доказательствами], или принести извинения», — сказал он.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили на улице британского Солсбери 4 марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. В настоящее время пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в больнице. Лондон называет Москву виновной в произошедшем, однако Москва все обвинения отрицает. При этом российские власти призывали Британию поделиться материалами расследования, но Лондон отказывается совместно вести это дело.