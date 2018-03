Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе», объявила о планах участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка.

Слухи о возможном участии Никсон в выборах ходили с 2017 года. Она неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо, который собирается переизбраться в 2018 году.