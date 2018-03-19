|
Миранда из "Секса в большом городе" выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка
19.03.2018 22:43 — Новости Мира | Tut.by
Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе»,
Слухи о возможном участии Никсон в выборах ходили с 2017 года. Она неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо, который собирается переизбраться в 2018 году.
И Куомо, и Никсон претендуют на выдвижение от Демократической партии. По последним
Выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября 2018 года.
Синтии Никсон 51 год. Наиболее известная ее телевизионная роль — Миранда в сериале «Секс в большом городе». За свою работу в театре она дважды получила премию «Тони».
Никсон также известна как активистка, занимающаяся проблемами неравенства, образования и прав ЛГБТ. В 2012 года она состоит в браке с активисткой Кристин Маринони.
Эндрю Куомо был избран губернатором Нью-Йорка в 2010 году. В 2014-м он переизбрался на второй срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в "Сексе в большом городе", объявила о планах участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка.
|
Архив (Новости Мира)