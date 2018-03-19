Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе», объявила о планах участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка.



Синтия Никсон. Фото: Reuters

Слухи о возможном участии Никсон в выборах ходили с 2017 года. Она неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо, который собирается переизбраться в 2018 году.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

И Куомо, и Никсон претендуют на выдвижение от Демократической партии. По последним опросам , Куомо пользуется поддержкой 66 процентов демократов, Никсон — 19 процентов. Праймериз, на которых определится кандидат, пройдут в сентябре.

Выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября 2018 года.

Синтии Никсон 51 год. Наиболее известная ее телевизионная роль — Миранда в сериале «Секс в большом городе». За свою работу в театре она дважды получила премию «Тони».

Никсон также известна как активистка, занимающаяся проблемами неравенства, образования и прав ЛГБТ. В 2012 года она состоит в браке с активисткой Кристин Маринони.

Эндрю Куомо был избран губернатором Нью-Йорка в 2010 году. В 2014-м он переизбрался на второй срок.