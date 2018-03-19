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Миранда из "Секса в большом городе" выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка

19.03.2018 22:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе», объявила о планах участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка.


Синтия Никсон. Фото: Reuters

Слухи о возможном участии Никсон в выборах ходили с 2017 года. Она неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо, который собирается переизбраться в 2018 году.

И Куомо, и Никсон претендуют на выдвижение от Демократической партии. По последним опросам, Куомо пользуется поддержкой 66 процентов демократов, Никсон — 19 процентов. Праймериз, на которых определится кандидат, пройдут в сентябре.

Выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября 2018 года.

Синтии Никсон 51 год. Наиболее известная ее телевизионная роль — Миранда в сериале «Секс в большом городе». За свою работу в театре она дважды получила премию «Тони».

Никсон также известна как активистка, занимающаяся проблемами неравенства, образования и прав ЛГБТ. В 2012 года она состоит в браке с активисткой Кристин Маринони.

Эндрю Куомо был избран губернатором Нью-Йорка в 2010 году. В 2014-м он переизбрался на второй срок.

 
 
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Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в "Сексе в большом городе", объявила о планах участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка.
 
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