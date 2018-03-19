ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акробат «Cirque du Soleil» разбился на глазах у зрителей

19.03.2018 19:32 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Во время очередного представления легендарного цирка во Флориде сорвался с большой высоты и погиб 38-летний артист Янн Арно.

Акробату пытались оказать помощь и доставили в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Арно работал в цирке 15 лет, а номер в шоу VOLTA, по словам его коллег, считался неопасным. Предварительно, падение произошло из-за ремней безопасности.

Это третий трагический случай за всю историю цирка «Cirque du Soleil», до этого погибли еще двое из группы. За историю цирка, которая насчитывает более трех десятилетий, гибель Арно стала третьей по счету. Известно, что мужчина работал в «Cirque du Soleil» уже более 15 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время очередного представления легендарного цирка во Флориде сорвался с большой высоты и погиб 38-летний артист Янн Арно. Акробату пытались оказать помощь и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
"Все, мы выиграли выборы". Вбросы, карусели и другие нарушения на избирательных участках в РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика