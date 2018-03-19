Акробат «Cirque du Soleil» разбился на глазах у зрителей

Во время очередного представления легендарного цирка во Флориде сорвался с большой высоты и погиб 38-летний артист Янн Арно.

Акробату пытались оказать помощь и доставили в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Арно работал в цирке 15 лет, а номер в шоу VOLTA, по словам его коллег, считался неопасным. Предварительно, падение произошло из-за ремней безопасности.

Это третий трагический случай за всю историю цирка «Cirque du Soleil», до этого погибли еще двое из группы. За историю цирка, которая насчитывает более трех десятилетий, гибель Арно стала третьей по счету. Известно, что мужчина работал в «Cirque du Soleil» уже более 15 лет.