|
Меркель поздравила Путина с переизбранием, Макрон пожелал успеха, а Трамп пока не намерен звонить
20.03.2018 01:27 — Новости Мира | Tut.by
Президента России Владимира Путина с победой на выборах поздравила канцлер Германи Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон пожелал успеха в модернизации страны, а глава Белого дома Дональд Трамп пока не намерен звонить с поздравлениями.
В телеграмме Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента и отметила, что сегодня важно продолжать диалог и укреплять отношения между государствами и народами. Она призвала конструктивно решать ключевые двусторонние и международные проблемы и находить решения, а также пожелала успехов,
Пресс-служба Кремля
Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Украине, Путин также обратил внимание французского президента на «бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений» по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
На сайте Елисейского дворца информация
Для Белого дома победа Путина на выборах не стала неожиданностью. В Вашингтоне не спешат с поздравлениями. По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, телефонного разговора Трампа с Путиным в связи с выборами в России в расписании американского президента нет, сообщает
«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы в случаях, когда это соответствует нашим интересам», — цитирует Reuters Гидли.
По телефону Владимира Путина
Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президента России Владимира Путина с победой на выборах поздравила канцлер Германи Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон пожелал успеха в...
|
Архив (Новости Мира)