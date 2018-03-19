Меркель поздравила Путина с переизбранием, Макрон пожелал успеха, а Трамп пока не намерен звонить

Президента России Владимира Путина с победой на выборах поздравила канцлер Германи Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон пожелал успеха в модернизации страны, а глава Белого дома Дональд Трамп пока не намерен звонить с поздравлениями.

В телеграмме Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента и отметила, что сегодня важно продолжать диалог и укреплять отношения между государствами и народами. Она призвала конструктивно решать ключевые двусторонние и международные проблемы и находить решения, а также пожелала успехов, сообщает пресс-служба Федерального правительства Германии.

Пресс-служба Кремля отметила , что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах во время телефонного разговора. Он высказался в пользу продолжения совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-французского сотрудничества.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Украине, Путин также обратил внимание французского президента на «бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений» по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

На сайте Елисейского дворца информация подана немного иначе. Там отмечено, что Макрон «адресовал России и российскому народу от имени Франции пожелания успеха в политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны».

Для Белого дома победа Путина на выборах не стала неожиданностью. В Вашингтоне не спешат с поздравлениями. По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, телефонного разговора Трампа с Путиным в связи с выборами в России в расписании американского президента нет, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы в случаях, когда это соответствует нашим интересам», — цитирует Reuters Гидли.

По телефону Владимира Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президентом Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Кыргызстана Сооронбаем Жээнбеков, председателем КНР Си Цзиньпин, президентом Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Поздравление также прислали глвы Боливии, Венесуэла, Кубы, Сербии, Ирана.

Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает на них, набрав 76% голосов.