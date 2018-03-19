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Марк Цукерберг за сутки потерял 6 млрд долларов

20.03.2018 06:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Создатель Facebook Марк Цукерберг 19 марта потерял $ 6 млрд. Причиной стала новость об утечке данных о пользователях социальной сети.


Фото: Reuters

Как сообщает CNBC, акции Facebook в понедельник 19 марта упали на 8%. Причиной стала появившаяся в выходные информация о том, что компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные более чем 50 млн человек без их согласия.

В результате Цукерберг потерял $ 6,06 млрд, оставшись при этом четвертым по состоянию человеком в мире, указывает Bloomberg. Впереди него лишь Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффет.

Facebook указывала, что не имела отношения к деятельности Cambridge Analytica. Тем не менее, скандал прокомментировали в том числе и американские политики. Так, сенатор Марк Уорнер, представляющий Демократическую партию США, указал, что политика Facebook напоминает времена «дикого запада».

При этом в компании выяснили, что данные Cambridge Analytica предоставили ее сотрудники Джозеф Канселлор и Александр Коган, которые создали фирму Global Science Research.

Параллельно стало известно о том, что в отставку в скором времени может уйти глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос. Поводом стали споры по поводу того, как компания продвигала политическую рекламу во время президентских выборов в Соединенных Штатах.

 
Теги: Новости
 
 
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Создатель Facebook Марк Цукерберг 19 марта потерял 6 млрд долларов. Причиной стала новость об утечке данных о пользователях социальной сети.
 
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