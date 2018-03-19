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Марк Цукерберг за сутки потерял 6 млрд долларов
20.03.2018 06:41 — Новости Мира | Tut.by
Создатель Facebook Марк Цукерберг 19 марта потерял $ 6 млрд. Причиной стала новость об утечке данных о пользователях социальной сети.
Как сообщает
В результате Цукерберг потерял $ 6,06 млрд, оставшись при этом четвертым по состоянию человеком в мире, указывает
Facebook указывала, что не имела отношения к деятельности Cambridge Analytica. Тем не менее, скандал прокомментировали в том числе и американские политики. Так, сенатор Марк Уорнер, представляющий Демократическую партию США, указал, что политика Facebook напоминает времена «дикого запада».
При этом в компании выяснили, что данные Cambridge Analytica предоставили ее сотрудники Джозеф Канселлор и Александр Коган, которые создали фирму Global Science Research.
Параллельно стало известно о том, что в отставку в скором времени может уйти глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос. Поводом стали споры по поводу того, как компания продвигала политическую рекламу во время президентских выборов в Соединенных Штатах.
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Создатель Facebook Марк Цукерберг 19 марта потерял 6 млрд долларов. Причиной стала новость об утечке данных о пользователях социальной сети.
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