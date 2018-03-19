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Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру

20.03.2018 06:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. Об этом в понедельник сообщил британский телеканал Channel 4 в своем фильме-расследовании.


Александр Никс. Фото: Reuters

Журналист телеканала встречался с сотрудниками Cambridge Analytica под видом клиента, желающего повлиять на результат выборов на Шри-Ланке, и вел тайную съемку встреч в отелях Лондона с ноября 2017 года по январь 2018 года. В ходе беседы глава компании Александр Никс рассказал, что его фирма вмешалась в ход более, чем 200 выборов в разных странах мира, среди которых Нигерия, Кения, Чехия и Аргентина.

«Мы предлагали кандидату большую сумму на финансирование его предвыборной кампании в обмен на землю, например, записывали это на видео, а затем размывали лицо нашего человека и выкладывали запись в интернет», — цитирует Никса телеканал на своем сайте. Отвечая на вопрос о поиске компрометирующего материала, он также рассказал, что компания отправляла к домам кандидатов проституток.

Во встречах, помимо самого Никса, принимали участие эксперт по данным Алекс Тайлер и управляющий директор Марк Тернбулл. Последний рассказал, что сотрудники CA размещали компрометирующие данные о кандидатах на отдельных сайтах и в социальных сетях. Компания, при этом, могла по желанию клиента действовать не от собственного имени, а использовала фальшивые, маскируясь под «студентов, которые выполняют учебные работы в университете» или «туристов».

Реакция Cambridge Analytica

В ответ на публикацию Channel 4 представитель CA заявил, что сотрудники компании действительно встречались с журналистом телеканала, однако их ответы были истолкованы неверно. «Оценка законности и репутационных рисков имеет для нас важнейшее значение, мы регулярно проводим встречи с перспективными клиентами, чтобы определить неэтичные и незаконные намерения. Два руководящих сотрудника Cambridge Analytica пошутили над этими вопросами и активно пытались заставить клиента раскрыть свои намерения. Они ушли со встречи с серьезными опасениями и больше никогда с ним не встречались», — говорится в тексте, опубликованном на сайте компании в понедельник.

Александр Никс заявил, что «глубоко сожалеет» о своем участии в этих встречах и подчеркнул, что компания не предлагает взятки и не подсылает никому проституток, а также не распространяет недостоверную информацию.

Скандал с персональными данными пользователей Facebook

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

Европарламент ранее в понедельник объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей. Как сообщили в Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова поднимет этот вопрос в ходе встреч с представителями компании и федерального правительства во время своего визита в Соединенные Штаты на текущей неделе.

 
 
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Журналист телеканала Channel 4 под видом клиента поговорил с главой компании, который рассказал, что фирма вмешалась в ход более 200 выборов.
 
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