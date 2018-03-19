ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва не считает президентские выборы в России свободными и демократическими

20.03.2018 07:19 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что состоявшиеся президентские выборы в России не были свободными и демократическими, а будущие отношения с Литвой будут зависеть от избранного Кремлем направления.


Линас Линкявичюс, фото: Reuters

«Мы не считаем их свободными и демократическими, судя по тому, как использовались административные ресурсы, как все контролировалось. Мы не признаем выборы в Крыму, они незаконные, нарушают территориальную целостность Украины. Выборы состоялись в день аннексии Крыма — это также не случайный выбор даты», — сказал в понедельник министр.

Глава МИД Литвы также обратил внимание на то, что накануне выборов Москва объявила нон грата зарегистрированный в Литве Международный центр электоральных исследований. Это, по оценке министра, «свидетельствует о нежелании беспристрастной оценки процесса». «Нужно подождать, каким будет курс — будет ли продолжаться конфронтация и демонстрация военной силы, будут ли искать выход из тупика, в котором оказалась Россия, и уделять больше внимания инвестициям, технологиям, о чем Путин как раз говорил в годовом послании», — сказал Линкявичюс.

По официальным данным Владимир Путин получил на выборах 76% голосов, явка избирателей составила 67%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы не считаем их свободными и демократическими, судя по тому, как использовались административные ресурсы, как все контролировалось", - сказал в понедельник...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика