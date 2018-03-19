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Литва не считает президентские выборы в России свободными и демократическими
20.03.2018 07:19 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что состоявшиеся президентские выборы в России не были свободными и демократическими, а будущие отношения с Литвой будут зависеть от избранного Кремлем направления.
«Мы не считаем их свободными и демократическими, судя по тому, как использовались административные ресурсы, как все контролировалось. Мы не признаем выборы в Крыму, они незаконные, нарушают территориальную целостность Украины. Выборы состоялись в день аннексии Крыма — это также не случайный выбор даты», — сказал в понедельник министр.
Глава МИД Литвы также обратил внимание на то, что накануне выборов Москва объявила нон грата зарегистрированный в Литве Международный центр электоральных исследований. Это, по оценке министра, «свидетельствует о нежелании беспристрастной оценки процесса». «Нужно подождать, каким будет курс — будет ли продолжаться конфронтация и демонстрация военной силы, будут ли искать выход из тупика, в котором оказалась Россия, и уделять больше внимания инвестициям, технологиям, о чем Путин как раз говорил в годовом послании», — сказал Линкявичюс.
По официальным данным Владимир Путин
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"Мы не считаем их свободными и демократическими, судя по тому, как использовались административные ресурсы, как все контролировалось", - сказал в понедельник...
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