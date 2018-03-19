Литва не считает президентские выборы в России свободными и демократическими

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что состоявшиеся президентские выборы в России не были свободными и демократическими, а будущие отношения с Литвой будут зависеть от избранного Кремлем направления.



Линас Линкявичюс, фото: Reuters

«Мы не считаем их свободными и демократическими, судя по тому, как использовались административные ресурсы, как все контролировалось. Мы не признаем выборы в Крыму, они незаконные, нарушают территориальную целостность Украины. Выборы состоялись в день аннексии Крыма — это также не случайный выбор даты», — сказал в понедельник министр.

Глава МИД Литвы также обратил внимание на то, что накануне выборов Москва объявила нон грата зарегистрированный в Литве Международный центр электоральных исследований. Это, по оценке министра, «свидетельствует о нежелании беспристрастной оценки процесса». «Нужно подождать, каким будет курс — будет ли продолжаться конфронтация и демонстрация военной силы, будут ли искать выход из тупика, в котором оказалась Россия, и уделять больше внимания инвестициям, технологиям, о чем Путин как раз говорил в годовом послании», — сказал Линкявичюс.

По официальным данным Владимир Путин получил на выборах 76% голосов , явка избирателей составила 67%.