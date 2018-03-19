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Германия отказалась вводить санкции против Шредера
20.03.2018 08:07 — Новости Мира | Tut.by
В правительстве ФРГ «не видят оснований» для штрафных мер в отношении бывшего канцлера Герхарда Шредера. К введению санкций против экс-главы правительства ФРГ призвал ЕС глава МИД Украины.
Германия отказалась вводить санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, сообщил в понедельник, 19 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, правительство «не видит оснований» для введения штрафных мер против экс-канцлера.
Ранее руководитель МИД Украины Павел Климкин
После ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году Герхард Шредер стал главой комитета акционеров Nord Stream. Позднее политик возглавил и совет компании Nord Stream-2, а в сентябре 2017 года был избран
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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство "не видит оснований" для введения штрафных мер против экс-канцлера.
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