Германия отказалась вводить санкции против Шредера

В правительстве ФРГ «не видят оснований» для штрафных мер в отношении бывшего канцлера Герхарда Шредера. К введению санкций против экс-главы правительства ФРГ призвал ЕС глава МИД Украины.



Герхард Шредер. Фото: Reuters

Германия отказалась вводить санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, сообщил в понедельник, 19 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, правительство «не видит оснований» для введения штрафных мер против экс-канцлера.

Ранее руководитель МИД Украины Павел Климкин призвал Евросоюз к санкциям в отношении экс-канцлера ФРГ. Шредер является «важнейшим лоббистом Путина во всем мире», заявил глава украинского МИДа газете Bild. Поэтому необходимо «проверить, как в подобной ситуации может действовать Евросоюз», считает Климкин.

После ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году Герхард Шредер стал главой комитета акционеров Nord Stream. Позднее политик возглавил и совет компании Nord Stream-2, а в сентябре 2017 года был избран председателем совета директоров «Роснефти» .