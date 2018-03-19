Россия вряд ли причастна к инциденту с отравлением в британском Солсбери, потому что при проведении настоящей диверсионной операции никто бы не выжил. Об этом РИА Новости рассказал один из создателей отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк.

По мнению химика, «такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима». Россияне не стали бы применять препарат российского происхождения, заметил он.

Ринк также назвал сомнительной версию, что отравляющее вещество могло прибыть в Великобританию в чемодане Юлии Скрипаль, которая отравилась вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем. По мнению Ринка, вещество подействовало бы сразу и Юлия Скрипаль не доехала бы до Лондона.

Великобритания могла сама изготовить «Новичок» или аналогичное вещество, а потом использовать его против Скрипалей, добавил Ринк. Он заметил, что британцы не предоставляют России образец вещества, потому что по содержанию примесей можно будет точно установить, где его изготовили.

«Пока все живы. Значит, либо это вовсе не система „Новичок“, либо она была плохо „сварена“, халтурно применена. Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь», — заявил Ринк.

4 марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадал местный полицейский.

По основной версии следствия, к отравлению могли быть причастны российские спецслужбы — в России Скрипаля осудили за шпионаж, а потом выдали Великобритании.

Россия категорически отрицает причастность к инциденту и требует его расследования на базе Организации по запрещению химического оружия.

Другой сотрудник ГосНИИОХТ, где разрабатывался «Новичок», Вил Мирзоянов, ранее заявлял , что хотел бы принести извинения Скрипалям за участие в создании оружия.