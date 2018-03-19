"Ъ": "Газпром" не сможет обойтись без Украины

«Газпром» не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита в Европу даже к 2020 году. К этому сроку наземная инфраструктура в ЕС не будет готова к приему газа «Северного потока-2», так как не все локальные трубопроводы будут достроены. Об этом пишет «Коммерсантъ».



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Речь идет о газопроводе Eugal на территории Германии, завершение строительства которого запланировано к концу 2020 года. В его отсутствие «Газпром» сможет поставлять по «Северному потоку-2» только 34 миллиарда кубометров газа в год при проектной мощности 55 миллиардов кубометров.

Если при этом будут достроены обе нитки «Турецкого потока» (вместе около 31 миллиарда кубометров), то возможности экспорта газа из России вырастут на 65 миллиардов кубометров в год по сравнению с нынешними объемами. Для сравнения, в 2017 году «Газпром» прокачивал через украинскую ГТС 93 миллиарда кубометров.

Таким образом, определенная зависимость России от поставок через Украину сохранится даже после успешного завершения всех трубопроводных проектов в обход этой страны. Кроме того, потребности Европы в газе в ближайшие годы могут вырасти, и через Украину придется прогонять еще больше топлива.

К примеру, правительство Нидерландов может сократить добычу на месторождении Гронинген с нынешних 21,6 до 12 миллиарда кубометров. Соответствующую рекомендацию дал регулятор после землетрясений в начале года. Потребности страны в импорте увеличатся на 10 миллиардов кубометров в год.

Отношения между «Газпромом» и Украиной резко ухудшились после решения Стокгольмского арбитража. Суд постановил, что «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в рамках спора с украинским монополистом «Нафтогазом». Он также обязал возобновить поставки газа d Украину в размере пяти миллиардов кубометров газа в год.

В начале марта «Газпром» отказался начать поставки газа Украине в марте, аргументировав решение отсутствием допсоглашения на поставку газа. Это привело к временному газовому дефициту, после чего украинская сторона пригрозила российской компании новыми судебными разбирательствами.