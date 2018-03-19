Цукерберг за сутки потерял $6 млрд из-за утечки информации в Facebook

В результате использования данных, собранных в Facebook компанией Cambridge Analytica, 50 миллионов пользователей получали политическую рекламу в ходе президентской кампании в США. После этого Марк Цукерберг потерял около $6 млрд.

Обнародование в субботу этой информации в СМИ привело к падению акции Facebook на более чем 7 процентов в понедельник.

Понизилась также стоимость самой компании – на $37 млрд.

В настоящее время Цукерберг владеет 16% акций Facebook и стоит на 6 месте в списке самых богатых людей планеты. После инцидента его состояние уменьшилось.