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Цукерберг за сутки потерял $6 млрд из-за утечки информации в Facebook

20.03.2018 13:13 — Новости Мира | БДГ  
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В результате использования данных, собранных в Facebook компанией Cambridge Analytica, 50 миллионов пользователей получали политическую рекламу в ходе президентской кампании в США. После этого Марк Цукерберг потерял около $6 млрд.

Обнародование в субботу этой информации в СМИ привело к падению акции Facebook на более чем 7 процентов в понедельник.

Понизилась также стоимость самой компании – на $37 млрд.

В настоящее время Цукерберг владеет 16% акций Facebook и стоит на 6 месте в списке самых богатых людей планеты. После инцидента его состояние уменьшилось.

 
 
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В результате использования данных, собранных в Facebook компанией Cambridge Analytica, 50 миллионов пользователей получали политическую рекламу в ходе президентской кампании в...
 
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