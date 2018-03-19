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За что задержали Саркози?

20.03.2018 18:07 — Новости Мира | БДГ  
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Бывший президент Франции Николя Саркози задержан и помещен под стражу в Нантере, сообщают мировые СМИ.

Он будет допрошен по делу о финансировании его президентской предвыборной кампании в 2007 году.

В полиции заявляют, что в ходе кампании, возможно, были задействованы средства из Латвии.

Информацию об этом, подтверждающую передачу латвийскими властями 50 млн евро, якобы опубликовало одно из латвийский издания в 2012 году.

В этом же году возбуждалось, а потом было приостановлено уголовное дело.

 
 
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Бывший президент Франции Николя Саркози задержан и помещен под стражу в Нантере, сообщают мировые СМИ. Он будет допрошен по делу о финансировании его...
 
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