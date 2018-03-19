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За что задержали Саркози?
20.03.2018 18:07 — Новости Мира | БДГ
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан и помещен под стражу в Нантере, сообщают мировые СМИ.
Он будет допрошен по делу о финансировании его президентской предвыборной кампании в 2007 году.
В полиции заявляют, что в ходе кампании, возможно, были задействованы средства из Латвии.
Информацию об этом, подтверждающую передачу латвийскими властями 50 млн евро, якобы опубликовало одно из латвийский издания в 2012 году.
В этом же году возбуждалось, а потом было приостановлено уголовное дело.
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Бывший президент Франции Николя Саркози задержан и помещен под стражу в Нантере, сообщают мировые СМИ. Он будет допрошен по делу о финансировании его...
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