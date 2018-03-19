Вслед за Швецией Чехия также вызывает российского посла в МИД из-за заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В среду утром посол России в Чехии Александр Змеевский вызван в МИД, чтобы разъяснить лживые заявления российской стороны, о том, что вещество „Новичок“, использованное при нападении в британском Солсбери, могло быть из Чехии», — говорится в сообщении МИД в Twitter.

Накануне посла России в Швеции вызвали в МИД по такой же причине.

17 марта Захарова в эфире телевидения заявила , что наиболее вероятными источниками происхождения газа, которым, предположительно, был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, т.к. в этих странах с конца 90-х проводят исследования веществ из проекта «Новичок».

Чехия и Швеция в тот же день опровергли это заявление. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сочла «неприемлемыми и необоснованными» утверждения российской стороны.

Напомним, 4 марта на скамейке в городе Солсбери прохожие обнаружили без чувств бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля, осужденного в России за госизмену из-за работы на Великобританию, и его дочь. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом, и заявила о возможной причастности России. Она потребовала объяснений. Россия в свою очередь отказалась дать пояснения до тех пор, пока Великобритания не предоставит доступ к материалам дела. В итоге обе страны высылают по 23 дипломата .