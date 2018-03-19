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МИД Чехии вызывает российского посла разъяснить "лживые заявления" о происхождении "Новичка"
20.03.2018 18:17 — Новости Мира | Tut.by
Вслед за Швецией Чехия также вызывает российского посла в МИД из-за заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«В среду утром посол России в Чехии Александр Змеевский вызван в МИД, чтобы разъяснить лживые заявления российской стороны, о том, что вещество „Новичок“, использованное при нападении в британском Солсбери, могло быть из Чехии», —
Накануне посла России в Швеции
17 марта Захарова в эфире телевидения
Чехия и Швеция в тот же день опровергли это заявление. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём
Напомним, 4 марта на скамейке в городе Солсбери прохожие
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Вслед за Швецией Чехия также вызывает российского посла в МИД из-за заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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