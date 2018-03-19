Верховная рада Украины запретила пускать в здание парламента людей с оружием

Верховная рада Украины приняла законопроект № 8155 о недопуске в здания парламента и Кабмина людей с оружием. «За» проголосовали 263 народных депутата. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».



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Законопроект предусматривает, что в здания, где работают Верховная рада, президент, Кабмин и т.п., не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, взрывчаткой, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, легковоспламеняющимися жидкостями, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами. Исключение составляют только государственные охранники таких зданий.

Кроме того, военнослужащим Управления госохраны предоставляются полномочия не допускать в упомянутые здания людей с оружием или другими средствами, которые могут представлять опасность.

Законопроект представил нардеп от БПП, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

«Многие спрашивают, что будет со статусом народного депутата, журналистов и других лиц, как будут осматривать… На самом деле этот законопроект не о людях, которых я назвал. Законопроект об объекте, о здании органа государственной власти. Речь идет о здании Верховной рады, здании Администрации президента, о здании Кабмина, в которых лица, независимо от их статуса публично-политического, государственного и прочее, если у них есть при себе запрещенные предметы, определенные этим законом… им будет запрещено входить в эти здания. Никто никого не будет обыскивать, осматривать, просто если ты хочешь зайти, ты должен выполнять требования закона», — сказал Винник.

Накануне спикер парламента Андрей Парубий утвердительно ответил на вопрос, будет ли действие законопроекта распространяться на народных депутатов.

«Этот законопроект предусматривает, что независимо от статуса, народный депутат или обычный гражданин, никто не имеет права заходить в помещения органов государственной власти с огнестрельным оружием, взрывчатыми предметами и любыми другими вещами, которые представляют угрозу для жизни людей», — сказал председатель ВРУ.

Он пояснил: если металлодетектор на входе в здание парламента покажет, что у народного депутата есть огнестрельное оружие или взрывчатые предметы, то он должен будет их оставить в сейфах, которые установлены на входах. Сейфы находятся под круглосуточной охраной.

«Каждый будет обязан оставить там оружие и только после этого войти в помещение ВРУ», — отметил Парубий.

Напомним, 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке теракта в парламенте. По его словам, она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, «минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет». Луценко предложил снять с нардепа депутатскую неприкосновенность.