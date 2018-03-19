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Трамп позвонил Путину и поздравил с победой на выборах
20.03.2018 19:05 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-служба Кремля
«Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений. При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики», — сказано в сообщении пресс-службы.
Затронули стороны сирийский и украинский кризисы. Главы государства удовлетворены снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.
Президенты условились развивать двусторонние контакты, а также проработать вопрос о проведении возможной встречи на высшем уровне.
В Кремле отметили, что разговор носил конструктивный характер и «был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».
Представитель Белого дома подтвердил
Накануне представитель Белого дома Хоган Гидли
Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин
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Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов США и России, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на...
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