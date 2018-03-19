МИД России созывает всех зарубежных послов на фоне обвинений Лондона

МИД России решил организовать встречу для всех аккредитованных в России послов зарубежных государств, посвященную ситуации вокруг заявлений Великобритании в адрес Москвы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ. Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, поступившем в РБК.

Встреча намечена на среду, 21 марта. На нее, по словам Захаровой, приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных стран. На встрече будут присутствовать руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Как отметила Захарова, в прессе появляется «большое количество мнений, оценок и даже „воспоминаний“ экспертов на заданную тему». Она подчеркнула, что ранее официальная информация российской стороны была озвучена в Совбезе ООН, ОБСЕ, ОЗХО и других международных организациях.

«К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери. Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы — непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере», — подчеркнула она.

Власти Великобритании прямо обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля. По словам Терезы Мэй, он и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разрабатывавшимся в СССР и России. Москва уверяет, что такое вещество ни в СССР, ни в России не разрабатывалось.

Вслед за прозвучавшими обвинениями Лондон объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов и приостановке всех правительственных контактов на высшем уровне. Россия в ответ также объявила о высылке 23 британских дипломатов, а также потребовала прекращения деятельности Британского совета в России.

Позицию Великобритании поддержали США и ряд других западных стран.