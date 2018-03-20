Встать, суд идет! В каких преступлениях обвиняют бывших и действующих глав государств

20 марта во Франции задержали и поместили под стражу Николя Саркози. Бывшего президента Франции подозревают в том, что его предвыборную кампанию финансировала Ливия, а точнее — покойный Муаммар Каддафи. Саркози далеко не первый бывший или действующий глава государства, который стал фигурантом уголовного дела. Вспоминаем коллег экс-президента Франции, которыми заинтересовалось правосудие.

Михаил Саакашвили

Президент Грузии с 2004-го по 2013 год



Михаил Саакашвили. Фото: Reuters

Самым неудачливым из них, пожалуй, стал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он подвергся уголовному преследованию не только у себя на родине, в Грузии, но и в стране, которую он назвал «своей второй родиной» — в Украине.

В Грузии экс-президенту страны предъявлены обвинения по четырем уголовным делам . Саакашвили проходит обвиняемым по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвилиани, по делу о жестоком избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили и по делу о захвате оппозиционой телекомпании «Имеди» . Кроме того, ему инкриминируется растрата государственных средств на личные нужды в особо крупных размерах: обвинение утверждает, что Саакашвили потратил около 5 млн долларов на услуги повара, массажистки, аренду яхты, вертолета, дорогостоящих автомобилей, покупку одежды ручной работы, различных аксессуаров, а также на косметические процедуры.

Один приговор в Грузии ему уже вынесен — 5 января 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы , рассмотрев дело об убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Не сложилось у Михаила Саакашвили отношения и с правоохранительными органами в Украине. Бывший губернатор Одесской области после ухода с поста возглавил партию «Движение новых сил» и стал призывать действующую власть сложить свои полномочия. Экс-губернатора лишили украинского гражданства и возбудили уголовное дело по статье «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». По мнению следствия, минувшей осенью Саакшвили со сторонниками на деньги российских олигархов устраивал акции протеста против действующей власти. В феврале 2018 года его депортировали и запретили въезд на три года.

Сейчас Саакашвили находится в Нидерландах, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Возможно, на новой, уже третьей по счету родине, ему повезет.

Виктор Янукович

Президент Украины с 2002-го по 2014 год



Виктор Янукович. Фото: Reuters

Михаилу Саакашвили нашлось бы о чем поговорить с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

После событий, которые он называет госпереворотом, а в самой Украине — Революцией достоинства, Янукович бежал в Россию , где получил временное убежище .

В Украине Виктор Янукович стал подозреваемым по семи уголовным производствам. В одном из них — «создание организованной преступной группировки» — объединены эпизоды, связанные с убийствами активистов на Евромайдане и с экономическими преступлениями. По версии следствия, за время его президентства Украина понесла убытки более чем в 6 млрд долларов. Янукович также обвиняется в государственной измене, «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны»

В настоящее время в отношении экс-президента Украины в суде рассматривается дело о государственной измене , обвинение требует для Януковича пожизненного заключения . Судят экс-президента Украины заочно.

Курманбек Бакиев

Президент Кыргызстана с 2005-го по 2010 год



Курманбек Бакиев. Фото: TUT.BY

Президент Курманбек Бакиев был свергнут в результате революции в Кыргызстане в апреле 2010 года. В ходе штурма здания правительства в Бишкеке и последовавших затем беспорядков в городе погибли около 90 человек и полутора тысяч получили ранения. Курманбек Бакиев с семьей бежал из страны и по приглашению президента Александра Лукашенко проживает в Беларуси с 2010 года. Он построил дом в Лебяжьем , получил белорусский паспорт и даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов.

На родине на экс-президента Кыргызстана было заведено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили. Его признали виновным в покушении на убийство гражданина США Шона Дейли и приговорили за это к 25 годам лишения свободы . По делу об убийстве экс-главы президентской администрации Медета Садыркулова и еще двух человек он также был признан виновным и получил 24 года лишения свободы. По делу о беспорядках 7 апреля 2010 года Курманбек Бакиев приговорен к пожизненному заключению .

Аскар Акаев

Президент Кыргызстана с 1990-го по 2005 год



Аскар Акаев. Фото: Reuters

Ирония судьбы, но Курманбек Бакиев повторил судьбу своего предшественника на посту Кыргызстана, Аскара Акаева. В результате народных протестов в стране в 2005 году, названных Тюльпановой революцией, Бакиев стал главой государства, а его предшественник, Аскар Акаев был вынужден написать заявление о добровольной отставке и покинуть страну.

Новым домом для Акаева стала Россия, где экс-президент Кыргызстана стал преподавать в МГУ. Тем временем на родине Акаев и его родственники стали фигурантами 106 уголовных дел. Его обвиняли в передаче земель Китаю и Казахстану , «уничтожении народного богатства» и «узурпации государственной власти посредством так называемых народных референдумов», а также в том, что в годы своего правления допустил применение огнестрельного оружия против мирного населения.

До суда дела не дошли, но когда в 2014 году Акаев собрался в Бишкек на похороны старшего брата, поездку пришлось отменить — в Кыргызстане заявили, что его арестуют сразу же по прилете.

Президенты Бразилии: «тройное попадание»

Кто-то скажет, что такая ситуация с уголовным преследованием сразу двух бывших президентов страны, возможна только на постсоветском пространстве, и будет неправ.



Дилма Русеф. Фото: Reuters

Дилма Русеф, президент Бразилии с 2011-го по 2016 год была вынуждена покинуть свой пост в результате импичмента . Ее обвиняют в финансовых нарушениях — в частности, в сокрытии истинного размера дефицита бюджета страны во время ее избирательной кампании в 2014 году. Одновременно с этим с 2014 года в Бразилии идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras. Сама Русеф обвинения в свой адрес категорически отвергала .

В июле 2016 года прокуратурой Бразилии было открыто расследование в отношении бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, занимавшего свой пост с 2003-го по 2011 год. Правоохранители подозревали, что ряд компаний и подрядчиков организовали незаконный картель, который выполнял работы для государственной нефтяной компанией Petrobras и выставлял компании завышенные счета на миллиарды долларов. Полученные таким образом деньги шли в карманы предпринимателей и политиков, в том числе и Лулы да Силва. Прокуратура обвинила Лулу да Силва в отмывании денег и коррупции.



Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Reuters

Через год суд в Бразилии приговорил Лулу да Силву к 9,5 года тюремного заключения — обвинение доказало, что экс-президент Бразилии получил трехуровневую квартиру в элитном жилом комплексе в качестве взятки от компании Odebrecht, работавшей с Petrobras, и скрыл факт владения ею. Кроме того, Лула да Силва является фигурантом еще четырех уголовных дел, связанных с коррупцией.

При этом он до сих пор на свободе — до тех пор, пока идет обжалование приговора. Правда это палка о двух концах, суд второй инстанции, где Лула де Силва хотел добиться смягчения или отмены приговора, наоборот его ужесточил — увеличил срок заключения до 12 лет и 1 месяца .



Мишел Темер. Фото: Reuters

На этом мыльная опера о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии не закончилась. Действующий президент Бразилии, Мишел Темер, сменивший на посту Русеф, также находится под следствием. В мае 2017 года бразильские предприниматели Жоэсли и Уэсли Батиста, владельцы одной из крупнейших в мире компаний по производству говядины, обвинили Темера во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля. В отношении Темера было начато расследование по обвинению в коррупции, попытке препятствования правосудию и организации преступного сообщества. Он смог избежать судебного процесса — оппозиции в парламенте страны не удалось получить достаточной поддержки, чтобы привлечь главу государства к суду.

Еще через несколько месяцев в отношении Мишела Темера было начато расследование по делу о незаконном финансировании Партии бразильского демократического движения — в частности, незаконного пожертвования в бюджет партии 10 млн реалов (около 3 млн долларов — прим. TUT.BY), которое в 2014 году сделала строительная компания Odebrecht — та самая, которая уже подвела под суд Лулу да Силва.

Кристина Фернандес де Киршнер

Президент Аргентины с 2007-го по 2015 год



Кристина Фернандес де Киршнер. Фото: Reuters

В феврале 2015 года президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, а также главе МИД и двум политикам было предъявлено обвинение по делу, связанном с терактом в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе.

Взрыв в Аргентинском еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе произошел 18 июля 1994 года. В здании подорвал бомбу террорист-смертник. В результате погибли 85 человек, более 200 пострадали. В Аргентине предположили, что к взрыву могли быть причастны иранские власти.

Кристину Фернандес де Киршнер и ее помощников обвинили в «измене родине» и «укрывательстве» с целью «обеспечить безнаказанность» иранцев. Обвинение полагает, что Киршнер скрыла роль Ирана в атаке, жертвой которой стали 85 человек, в обмен на «потенциально выгодное торговое соглашение».

В конце прошлого года ей были предъявлены обвинения , и в начале марта 2018 года дело было направлено на рассмотрение суда.

Кроме того Киршнер обвиняют в мошенничестве. Ее подозревают в манипулировании Центробанком для искусственного поддержания курса песо.

Пак Кын Хе

Президент Южной Кореи с 2013-го по 2017 год



Пак Кын Хе. Фото: Reuters

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги по имени Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет последняя была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы своей подруги или как минимум находилась в курсе происходящего. В марте 2017 года Пак Кын Хе была отправлена в отставку в результате импичмента и через несколько дней арестована по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу — Чхве Сун Силь.

Пак Кын Хе предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. Прокуратура потребовала для нее 30 лет тюремного заключения . Центральный суд Сеула вынесет решение по ее делу 6 апреля 2018 года. Подруга экс-президента Южной Кореи, Чхве Сун Силь, уже осуждена — она получила 20 лет тюрьмы .

Биньямину Нетаньяху

Премьер-министр Израиля с 2009 года



Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

В настоящее время Биньямин Нетаньяху проходит подозреваемым по двум уголовным делам, известным как «дело 1000» и «дело 2000». В первом израильского премьера подозревают в получении дорогостоящих подарков на сумму не менее 1 млн шекелей (около 280 тысяч долларов. — прим. TUT.BY) от представителей деловых кругов.

«Дело 2000» касается попыток Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие законопроекта, ограничивающего тиражи основного конкурента — газеты «Исраэль Хайом».

13 февраля 2018 года полиция Израиля объявила , что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министру страны. Уголовные дела были переданы в прокуратуру.

Кроме того, журналисты говорят еще о двух делах, по которым Нетаньяху может стать подозреваемым. Это «дело 3000» — о лоббировании премьер-министром, вопреки мнению Министерства обороны, закупки у немецкой компании субмарин для ВМФ и «дело 4000» — о коррупционных связях приближенных Нетаньяху с руководством крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на лояльное освещение работы премьер-министра Израиля на одном из самых популярных в Израиле интернет-ресурсов Walla.

Сильвио Берлускони

Трижды премьер-министр Италии



Сильвио Берлускони. Фото: Reuters

За 14 лет Сильвио Берлускони трижды становился премьер-министром Италии — он занимал этот пост с 1994-го по 1995-й, с 2011-го по 2006-й и с 2008-го по 2011 год.

Этот 81-летний политик может послужить «примером» для Саркози. В отношении Берлускони в Италии за всю его жизнь было возбуждено 61 судебное расследование и уголовное дело — и это не предел (в начале этого года его заподозрили в финансовых махинациях при продаже футбольного клуба «Милан», что может вылиться в очередное уголовное преследование — TUT.BY).

Ему предъявлялись обвинения в связях с мафией, во взяточничестве, коррупции, отмывании денег, незаконном финансировании политических партий, подделке финансовых документов, налоговом мошенничестве, давлении на свидетелей, сексуальных контактах с несовершеннолетней и т.д. Большинство уголовных дел либо рассыпались на стадии расследования, либо были прекращены за истечением срока давности или ввиду примирения сторон, либо завершались оправданием обвиняемого.

Всего Берлускони был осужден трижды, однако после всех апелляций окончательно остался в силе обвинительный приговор только за налоговые преступления. В связи с амнистией и преклонным возрастом Берлускони был освобожден от тюремного заключения — его приговорили к году общественных работ . По одному из самых резонансных и наиболее опасных для репутации политика делу о связи с несовершеннолетними, так называемому «делу Руби», Берлускони в апелляционной инстанции Милана был полностью оправдан .

Несмотря на все обвинения и приговоры, 81-летний политик не выпадает из обоймы. Он не может претендовать на пост премьера, поскольку осужден за уклонение от уплаты налогов, однако его партия «Вперед, Италия!» набрала 15% голосов на прошедших в марте 2018 года парламентских выборах.

Но Саркози может вспомнить и другие варианты. Например, Муаммара Каддафи. После свержения ливийского лидера народ не стал выдвигать обвинения, а устроил самосуд . Другим главам государств в ходе «Арабской весны» повезло больше — бывший президент Египта Хосни Мубарак был приговорен каирским уголовным судом к пожизненному заключению, но освобожден после шести лет заключения, а бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, бежавший в Саудовскую Аравию, заочно получил пожизненное заключение .