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Израиль признал уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году

21.03.2018 06:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Израиль рассекретил детальную информацию об уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году, которую до сих пор запрещено было распространять израильским СМИ.

Израиль признал свою ответственность за уничтожение ядерного реактора на северо-востоке Сирии в 2007 году, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля.

​До этого израильские СМИ не могли публиковать детали об обнаружении реактора и процессе принятия решений, который привел к его уничтожению. При этом уничтожение реактора описывалось в западной прессе и мемуарах экс-президента США Джорджа Буша.

Моссад подтвердил существование сирийского реактора в марте 2007 года, получив фотографии, сделанные в Дейр-эз-Зоре. Фотографии запросила Армия обороны Израиля. По словам тогдашнего министра обороны Амира Переца, руководство обладало разведданными, но стояло перед военной и дипломатической дилеммой, пишет JPost.

Премьер Израиля Ольмерт Эхуд предлагал Бушу атаковать реактор, но тот отказался. Тогда израильский совет безопасности принял решение уничтожить реактор собственными силами.

5 сентября 2007 года четыре F-15 и четыре F-16 израильских ВВС со стороны Турции вошли в воздушное пространство Сирии, сбросив около 17 т бомб на объект, который был уничтожен.

 
 
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​До этого израильские СМИ не могли публиковать детали этой операции. При этом уничтожение реактора описывалось в западной прессе и мемуарах экс-президента США...
 
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