Лавров: Лондон сознательно взял курс на подрыв отношений, но принцип взаимности никто не отменял

Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается, что Великобритания сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией. Об этом он заявил в среду по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.



Фото: МИД России

«Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений», — сказал он.

Москва надеется, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить вопросы, связанные с расследованием по делу Скрипаля , заявил министр иностранных дел.

«Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло», — сказал российский министр.

Москва ответит Лондону в случае новых враждебных действий на основе принципа взаимности.

«Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности», — сказал глава МИД РФ.

Вопросы Москвы к Лондону по делу Скрипаля абсолютно профессиональны, уверен глава российского МИД.

«Вопросы, которые у нас возникают [по делу Скрипаля], абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства», — сказал Лавров.

РФ будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по делу Скрипаля, однако пока попытки РФ тщетны.

Лавров также заявил, что западные страны вынужденно поддерживают Британию.

«Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона», — сказал он.