ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Мьянмы ушел в отставку "отдохнуть от текущих дел"

21.03.2018 12:42 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку спустя два года правления. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного в Facebook президента.


Фото: Reuters

Сообщается, что глава государства покинул свой пост, чтобы «отдохнуть от текущих дел».

«Согласно ст. 73 Конституции Мьянмы нового президента изберут в течение семи рабочих дней», — заявили в правительстве страны.

Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов

Ранее несколько местных СМИ сообщали о возможной отставке 71-летнего ​политика по состоянию здоровья, однако правительство Мьянмы опровергало эту информацию.

Тхин Чжо занимал пост главы государства с марта 2016 года.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее несколько местных СМИ сообщали о возможной отставке 71-летнего ​политика по состоянию здоровья, однако правительство Мьянмы опровергало эту информацию.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Британский посол отказался идти в МИД России на встречу по делу Скрипалей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика