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Президент Мьянмы ушел в отставку "отдохнуть от текущих дел"
21.03.2018 12:42 — Новости Мира | Tut.by
Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку спустя два года правления. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного в
Сообщается, что глава государства покинул свой пост, чтобы «отдохнуть от текущих дел».
«Согласно ст. 73 Конституции Мьянмы нового президента изберут в течение семи рабочих дней», — заявили в правительстве страны.
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Ранее несколько местных СМИ сообщали о возможной отставке 71-летнего политика по состоянию здоровья, однако правительство Мьянмы опровергало эту информацию.
Тхин Чжо занимал пост главы государства с марта 2016 года.
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Ранее несколько местных СМИ сообщали о возможной отставке 71-летнего политика по состоянию здоровья, однако правительство Мьянмы опровергало эту информацию.
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