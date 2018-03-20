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Подозреваемый в отправлении посылок с бомбами из Техаса подорвал себя
21.03.2018 14:31 — Новости Мира | Tut.by
Полицейские вычислили, однако не смогли захватить живым подозреваемого в организации серийных взрывов в американском Остине (штат Техас) в марте. Об этом сообщает в среду, 21 марта, издание KXAN.
По его информации, стражи порядка проследили за мужчиной до парковки одного из отелей городка Раунд-Рок. Там примерно в два часа ночи по местному времени они открыли стрельбу по машине подозреваемого. В результате, тот покончил с собой, подорвав себя, сообщила техасская полиция.
Выследить злоумышленника помогла посылка, взорвавшаяся 20 марта в одном из сортировочных отделений курьерской компании FedEx. В тот же день удалось найти еще одну подозрительную коробку. В итоге они и привели силовиков к отправителю.
Американец
За информацию о преступнике обещали вознаграждение в размере 115 тысяч долларов. Сообщалось, что произошедшее расследовалось как возможные преступления на почве ненависти.
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Выследить злоумышленника помогла посылка, подорвавшаяся 20 марта в одном из сортировочных отделений курьерской компании FedEx. В тот же день удалось найти еще одну...
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