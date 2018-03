Подозреваемый в отправлении посылок с бомбами из Техаса подорвал себя

Полицейские вычислили, однако не смогли захватить живым подозреваемого в организации серийных взрывов в американском Остине (штат Техас) в марте. Об этом сообщает в среду, 21 марта, издание KXAN.

По его информации, стражи порядка проследили за мужчиной до парковки одного из отелей городка Раунд-Рок. Там примерно в два часа ночи по местному времени они открыли стрельбу по машине подозреваемого. В результате, тот покончил с собой, подорвав себя, сообщила техасская полиция.

Выследить злоумышленника помогла посылка, взорвавшаяся 20 марта в одном из сортировочных отделений курьерской компании FedEx. В тот же день удалось найти еще одну подозрительную коробку. В итоге они и привели силовиков к отправителю.

Американец действовал со 2 марта. Тогда на пороге своего дома при взрыве оставленной у двери посылки погиб 39-летний афроамериканец. Через десять дней при аналогичных обстоятельствах погиб 17-летний чернокожий подросток, его мать пострадала. В тот же день серьезные травмы получила при взрыве 75-летняя латиноамериканка. В четвертом случае 18 марта пострадавшие молодые люди оказались белыми, а на взрывное устройство они наткнулись на обочине дороги в жилом районе.