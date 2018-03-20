ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Россия никому ничего не должна". В МИД РФ послам донесли позицию по отравлению Скрипалей

21.03.2018 16:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия никому ничего не должна и не может нести ответственность за действия или бездействия британских властей на их территории. Об этом 21 марта заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге для послов 150 государств по поводу отравления Скрипалей в Солсбери. Он также отметил, что Россия никого ни в чем не обвиняет, и попросил не передергивать российские заявления.


МИД России. Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

Ермаков напомнил, что 4 марта в Солсбери подверглись нападению два человека, в том числе гражданка России.

«Из Великобритании поступают разные версии того, как это было сделано. Акцент при этом на вещество, которое сами британцы называют каким-то „Новичком“. На таком странном фоне официальные лица Великобритании скоропалительно, без каких-либо доказательств начинают истерично обвинять Россию и требовать объяснений. Еще раз подчеркну, что это на гражданку России в Великобритании произошло нападение», — сказал представитель МИД.

По его словам, на этом фоне возникают две мысли: либо Великобритания не способна защитить граждан на своей территории, либо они сами срежиссировали нападение на гражданку РФ.

Ермаков отметил, что Великобритания не предоставляет РФ даже консульского доступа к попавшей в беду российской гражданке.

«Все это только множит наши вопросы. Британцы не делятся с нами результатами их следственных действий и не отвечают на вопросы по поводу состояния Юлии Скрипаль. У нас нет достоверных сведений о том, что произошло с гражданкой РФ за последние две недели. И все это происходит в 21 веке и в, казалось бы, цивилизованной стране», — подчеркнул Ермаков.

Он заявил, что Россия в данной ситуации по определению никому ничего не должна и не может нести ответственность за действия или бездействия британских властей на их территории. По его словам, британские власти сами себя загнали в тупик.

Ермаков заявил, что нападение на Скрипалей — это очередная противоправная авантюра, остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ермаков заявил, что РФ к этому не причастна хотя бы потому, что для страны такое недопустимо, невыгодно по всем параметрам.

«Но вот у Великобритании другой послужной список. Достаточно вспомнить, как недавно Тони Блэр открыто признал, что руководство страны и спецслужбы врали британскому народу, ввергая его в кровавую авантюру в Ираке», — сказал Ермаков. Он отметил, что за эти действия никто не понес ответственности и остается только догадываться, кто и с какой целью пытается ввергнуть Великобританию в заведомо проигрышную авантюру против России.

Ермаков отметил, что если бы, как заявляет Британия, к Скрипалям применили боевые отравляющие вещества, то это привело бы к «многочисленным немедленным жертвам».

Ермаков напомнил, что Россия предложила британской стороне провести совместное расследование, чтобы выявить виновных в инциденте в Солсбери.

«Для этого, естественно, мы запросили доступ ко всем материалам расследуемого Скотланд-Ярдом дела. Без этого получить сколько-нибудь понятную картину реально происходящего просто невозможно. Вновь последовал отказ, как и прежде, без объяснения причин», — отметил он.

19 марта в Великобританию по приглашению премьер-министра Терезы Мэй прибыли эксперты техсекретариата ОЗХО для проведения независимого анализа результатов британского расследования инцидента в Солсбери.

Москва ожидает от Лондона и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) официального детального доклада в отношении дела Скрипаля.

«Нам нужны полноформатные заключения с детальным подтверждением просмотренной ОЗХО основополагающей для любого дела последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств», — подчеркнул Ермаков.

МИД не исключает, что дело могло быть срежиссировано и из-за океана.

«Ведь ни для кого не секрет, что именно ближайший партнер Великобритании остается единственным государством, официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия», — отметил Ермаков.

«Вопросов становится все больше, ответов нет. Россию интересует главный вопрос — что произошло с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?» — заявил Ермаков.

В МИД пристыдили британских коллег за их высказывания по делу Скрипалей и снова призвали к совместному расследованию для разрешения сложившейся ситуации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия никому ничего не должна и не может нести ответственность за действия или бездействия британских властей на их территории.
 
Новости дня
Новости в мире
 
США пригрозили санкциями участвующим в строительстве "Северного потока-2" европейским компаниям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика