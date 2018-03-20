"Россия никому ничего не должна". В МИД РФ послам донесли позицию по отравлению Скрипалей

Россия никому ничего не должна и не может нести ответственность за действия или бездействия британских властей на их территории. Об этом 21 марта заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге для послов 150 государств по поводу отравления Скрипалей в Солсбери. Он также отметил, что Россия никого ни в чем не обвиняет, и попросил не передергивать российские заявления.



МИД России. Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

Ермаков напомнил, что 4 марта в Солсбери подверглись нападению два человека, в том числе гражданка России.

«Из Великобритании поступают разные версии того, как это было сделано. Акцент при этом на вещество, которое сами британцы называют каким-то „Новичком“. На таком странном фоне официальные лица Великобритании скоропалительно, без каких-либо доказательств начинают истерично обвинять Россию и требовать объяснений. Еще раз подчеркну, что это на гражданку России в Великобритании произошло нападение», — сказал представитель МИД.

По его словам, на этом фоне возникают две мысли: либо Великобритания не способна защитить граждан на своей территории, либо они сами срежиссировали нападение на гражданку РФ.

Ермаков отметил, что Великобритания не предоставляет РФ даже консульского доступа к попавшей в беду российской гражданке.

«Все это только множит наши вопросы. Британцы не делятся с нами результатами их следственных действий и не отвечают на вопросы по поводу состояния Юлии Скрипаль. У нас нет достоверных сведений о том, что произошло с гражданкой РФ за последние две недели. И все это происходит в 21 веке и в, казалось бы, цивилизованной стране», — подчеркнул Ермаков.

Он заявил, что Россия в данной ситуации по определению никому ничего не должна и не может нести ответственность за действия или бездействия британских властей на их территории. По его словам, британские власти сами себя загнали в тупик.

Ермаков заявил, что нападение на Скрипалей — это очередная противоправная авантюра, остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ермаков заявил, что РФ к этому не причастна хотя бы потому, что для страны такое недопустимо, невыгодно по всем параметрам.

«Но вот у Великобритании другой послужной список. Достаточно вспомнить, как недавно Тони Блэр открыто признал, что руководство страны и спецслужбы врали британскому народу, ввергая его в кровавую авантюру в Ираке», — сказал Ермаков. Он отметил, что за эти действия никто не понес ответственности и остается только догадываться, кто и с какой целью пытается ввергнуть Великобританию в заведомо проигрышную авантюру против России.

Ермаков отметил, что если бы, как заявляет Британия, к Скрипалям применили боевые отравляющие вещества, то это привело бы к «многочисленным немедленным жертвам».

Ермаков напомнил, что Россия предложила британской стороне провести совместное расследование, чтобы выявить виновных в инциденте в Солсбери.

«Для этого, естественно, мы запросили доступ ко всем материалам расследуемого Скотланд-Ярдом дела. Без этого получить сколько-нибудь понятную картину реально происходящего просто невозможно. Вновь последовал отказ, как и прежде, без объяснения причин», — отметил он.

19 марта в Великобританию по приглашению премьер-министра Терезы Мэй прибыли эксперты техсекретариата ОЗХО для проведения независимого анализа результатов британского расследования инцидента в Солсбери.

Москва ожидает от Лондона и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) официального детального доклада в отношении дела Скрипаля.

«Нам нужны полноформатные заключения с детальным подтверждением просмотренной ОЗХО основополагающей для любого дела последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств», — подчеркнул Ермаков.

МИД не исключает, что дело могло быть срежиссировано и из-за океана.

«Ведь ни для кого не секрет, что именно ближайший партнер Великобритании остается единственным государством, официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия», — отметил Ермаков.

«Вопросов становится все больше, ответов нет. Россию интересует главный вопрос — что произошло с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?» — заявил Ермаков.

В МИД пристыдили британских коллег за их высказывания по делу Скрипалей и снова призвали к совместному расследованию для разрешения сложившейся ситуации.