На свалке в Подмосковье произошел выброс сероводорода, 23 ученика попали в больницу

23 ученика школы № 2 подмосковного Волоколамска госпитализированы с признаками отравления, сообщает ТАСС . Предположительной причиной госпитализации называется выброс сероводорода на местной мусорной свалке «Ядрово». Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что в общей сложности в центральную больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ города.

Ранее источник «Интерфакса» заявлял, что дети попали в больницу после того, как в школе был распылен баллончик с газом. По его данным, помимо госпитализированных, еще 16 детям была оказана первая помощь на месте.

Заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова подтвердила, что никаких ЧП в школах не было и дети почувствовали недомогание из-за резкого запаха сероводорода. В настоящее время, по ее словам, ситуация находится под контролем.

В пресс-службе администрации Волоколамского района объявили, что все местные школы и детские сады работают в штатном режиме.

Полигон «Ядрово», расположенный в нескольких километрах от Волоколамска, был запущен в 2008 году. В конце 2017 были опубликованы результаты проверки МЧС экологической ситуации в городе, в ходе которой были выявлены превышения предельно допустимой концентрации хлора, сероводорода и диоксида азота в воздухе, а также железа в воде.

Жители Волоколамска провели несколько акций протеста против нарушения работы полигона «Ядрово». В начале марта в Волоколамском районе был введен режим ЧС для ликвидации «последствий выброса свалочного газа» на полигоне «Ядрово».