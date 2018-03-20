Создатели вещества, использованного для отравления в Англии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, могли использовать для синтеза яда формулу, обнародованную работавшим в СССР и перебравшимся в США химиком Вилом Мирзаяновым, полагает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов. Сам факт открытой публикации этой формулы в Минобороны рассматривают как пособничество терроризму.



Вил Мирзаянов. Фото: ВВС

«Российская Федерация рассматривает факт открытой публикации Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму», — сказал Кириллов на прошедшем в МИД брифинге для иностранных диппредставителей (цитата по Интерфаксу ).

По словам Кириллова, при наличии раскрытой Мирзаяновым формулы и необходимого оборудования боевое отравляющее вещество мог бы «без особого труда» получить любой, кто получил образование на химическом факультете университета.

В связи с этим, по мнению Кириллова, все вопросы о существовании «Новичка» необходимо задавать Мирзаянову. «Который работает на правительство США, и именно он указывает, что „Новичок“ является сильнодействующим боевым отравляющим веществом. Россия не имеет к этому никакого отношения», — подчеркнул Кириллов.

В середине марта сам Мирзаянов, работавший в 1970—1980 годах в группе ученых над разработкой нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», в интервью Би-би-си допустил, что по опубликованной им в 2007 году формуле кто-то действительно мог создать отравляющее вещество. Но, по его словам, даже при наличии формулы процесс его синтеза сложен, опасен и очень дорог.

«Если даже по моим формулам английские эксперты создали вещество и сняли спектры и все другие физико-химические константы, это же не говорит о том, что они прошли все этапы испытания и главный этап — создание оружия. На это надо тратить очень много средств, это не так просто. Это работа многих сотен людей, на это выделять надо деньги. На Западе деньги умеют считать и зря тратить не будут. Раз химическое отравляющее вещество, химическое оружие запрещено, то любой парламент откажет кому угодно в разработке, потому что это нарушение конвенции», — сказал тогда Мирзаянов.

По его словам, синтезировать «Новичок» за пределами России мог бы центр, обладающий высококвалифицированным персоналом с опытом работы с боевыми отравляющими веществами. Такие центры, по словам Мирзаянова, есть в США и Китае.

13 марта Мирзаянов в интервью The Daily Telegraph заявил, что к отравлению Скрипаля могла быть причастна «только Россия», так как формула «Новичка» до сих пор засекречена. «Только Россия могла это сделать… Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже», — сказал химик.

14 марта в интервью Reuters тот же Мирзаянов говорил, что российские власти могли использовать против Скрипаля именно «Новичок», жертвы которого испытывают сильные мучения, чтобы запугать остальных диссидентов. Заявлениям же российских чиновников и политиков о непричастности России к атаке на Скрипаля ученый призвал не верить.