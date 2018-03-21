Трамп ответил на критику из-за звонка Путину с поздравлениями

Президент США Дональд Трамп в ответ на критику, которая прозвучала после звонка с поздравлениями Владимиру Путину с победой на выборах, заявил, что ладить с Россией — «это хорошо, а не плохо».



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«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (раньше Обама тоже ему звонил). Фейковые медиа сошли с ума, потому что хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Они могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений. Буш пытался ладить, но ему не хватило „мозгов“. Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии (вспомните „перезагрузку“). Мир через демонстрацию силы!» — заключил Трамп.

В минувший вторник, 20 марта, Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах президента России, которые состоялись 18 марта. Газета The Washington Post позднее написала, что советники Трампа предлагали ему не поздравлять Путина с победой на выборах и затронуть тему возможной ответственности Москвы за отравление Сергея Скрипаля. Однако Трамп их не послушал.

Публично с критикой в адрес Трампа после звонка Путину выступили, в частности, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, а также сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны, уточняла пресс-служба Кремля. В ходе него прозвучало не только поздравление с победой на выборах, лидеры двух стран обсудили и ряд других тем, включая ситуацию в Украине, Сирии и КНДР. Кремль подчеркнул, что встреча носила «в целом конструктивный, деловой характер». Трамп после телефонного разговора заявил, что «в ближайшем будущем» может состояться его встреча с Путиным.