ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нидерланды назвали место проведения суда над причастными к крушению сбитого над Украиной "Боинга"

22.03.2018 07:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу крушения рейса MH17 Малазийских авиалиний над территорией Украины. Об этом в среду, 21 марта, сообщила пресс-служба правительства Нидерландов. Министерство юстиции заявило, что закон позволит иностранным подозреваемым представать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена. Отдельно сообщается, что процесс пройдет в окружном суде города Гааги.


Фото: Reuters

Крушение малайзийского «Боинга» над Украиной. Все новости по теме

В 2016 году Международный уголовный суд пришел к выводу, что ракета, которая уничтожила малазийский пассажирский самолет, была выпущена с контролируемой сепаратистами территории в Украине с помощью мобильного пускового устройства, которое вывезли из России, а затем туда вернули. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек на борту. В настоящий момент продолжается следствие. Обвинения пока не предъявлены.

19 марта 2018 года стало известно, что покончил с собой бывший украинский военный летчик Владислав Волошин, которого некоторые российские СМИ в 2014 году обвиняли в причастности к крушению малайзийского «Боинга». Бывший пилот, в последнее время исполнявший обязанности директора Николаевского международного аэропорта, застрелился из боевого пистолета.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Сын Каддафи заявил о наличии у него улик против Саркози
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика