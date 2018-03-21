Правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу крушения рейса MH17 Малазийских авиалиний над территорией Украины. Об этом в среду, 21 марта, сообщила пресс-служба правительства Нидерландов. Министерство юстиции заявило, что закон позволит иностранным подозреваемым представать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена. Отдельно сообщается, что процесс пройдет в окружном суде города Гааги.



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В 2016 году Международный уголовный суд пришел к выводу, что ракета, которая уничтожила малазийский пассажирский самолет, была выпущена с контролируемой сепаратистами территории в Украине с помощью мобильного пускового устройства, которое вывезли из России, а затем туда вернули. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек на борту. В настоящий момент продолжается следствие. Обвинения пока не предъявлены.

19 марта 2018 года стало известно, что покончил с собой бывший украинский военный летчик Владислав Волошин, которого некоторые российские СМИ в 2014 году обвиняли в причастности к крушению малайзийского «Боинга». Бывший пилот, в последнее время исполнявший обязанности директора Николаевского международного аэропорта, застрелился из боевого пистолета.