Кремль указал на противоречия в звучащих из Лондона обвинениях по делу Скрипалей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на противоречия в деле Скрипаля: первые обвинения в адрес России прозвучали уже спустя несколько часов после инцидента, при этом эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что предварительный анализ отравляющего вещества займет порядка трех недель. Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу RT .



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«Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей, причем произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с „высокой вероятностью“ несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо», — отметил он.

«Позвольте мне провести очень грубую аналогию, хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно. Но давайте представим: в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства, скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИД выступаем с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании», — добавил Песков.

Накануне в МИД России на брифинге по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, организованном для послов иностранных государств, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что из поведения британских властей можно сделать вывод, что-либо Великобритания не способна защитить граждан на своей территории, либо они сами срежиссировали нападение на гражданку РФ.

4 марта в британском Солсбери были госпитализированы с признаками отравления нервно-паралитическим веществом бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также пострадал местный полицейский.

По версии британских следователей, к отравлению могут быть причастны российские спецслужбы, так как против Скрипалей применили боевое отравляющее вещество «Новичок» . В связи с этим Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Россия категорически отвергла обвинения, заявив о провокации. В ответ на санкции Великобритании из России будут также высланы 23 дипломата, помимо этого, прекращена деятельность Британского совета.