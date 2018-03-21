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Организатор серии взрывов в Техасе оставил запись с признанием, прежде чем подорвать себя
22.03.2018 07:48 — Новости Мира | Tut.by
Полиция обнаружила 25-минутную запись признания подозреваемого в совершении серии взрывов в Остине Марка Энтони Кондитта. Об этом сообщает
«В записи он нисколько не упоминает о терроризме и расовой ненависти. Но молодой человек говорит о проблемах в личной жизни, которые привели его к этим поступкам», — сказал шеф полиции Остина Брайан Мэнли.
Тем не менее полиция до сих пор не определила мотив преступника.
В записи 24-летний Кондитт описал семь взрывных устройств, все из которых уже найдены полицией, и подробно рассказал, как он их построил.
25-минутная запись была найдена на телефоне, который был в кармане у Кондитта, когда он
В общей численности за три недели в Техасе
В результате последнего погиб 29-летний мужчина. До этого пострадала семья: погиб 17-летний подросток, его мать тяжело ранена.
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В записи 24-летний Кондитт описал семь взрывных устройств, все из которых уже найдены полицией, и подробно рассказал, как он их построил.
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