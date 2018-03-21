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Мэй намерена убедить ЕС выслать российских дипломатов
22.03.2018 08:04 — Новости Мира | Tut.by
Великобритания предоставляет разведывательные данные по «делу Скрипаля» ключевым союзникам с целью убедить их выслать российских дипломатов из остальных европейских стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников, премьер Великобритании Тереза Мэй будет убеждать страны ЕС, чтобы те последовали ее примеру и объявили о высылке российских дипломатов.
Мэй будет предупреждать об угрозе, которую несет вся Россия во всей Европе правительством Владимира Путина во время обеда с другими лидерами на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, сказал журналистам высокопоставленный британский чиновник.
Со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника агентство сообщает, что Мэй в четверг на саммите ЕС в Брюсселе предупредит остальных лидеров союза об «угрозе России для всей Европы».
Власти Великобритании считают Россию причастной к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба были обнаружены в бессознательном состоянии в начале марта на скамейке на улице британского города Солсбери. Москва свою причастность к отравлению отрицает, указывая на отсутствие каких-либо доказательств.
За обвинениями Лондона последовала
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Великобритания намерена добиться от союзников в Европе, чтобы те последовали ее примеру и объявили о высылки российских дипломатов из стран ЕС.
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