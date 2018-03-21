Мэй намерена убедить ЕС выслать российских дипломатов

Великобритания предоставляет разведывательные данные по «делу Скрипаля» ключевым союзникам с целью убедить их выслать российских дипломатов из остальных европейских стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



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По словам собеседников, премьер Великобритании Тереза Мэй будет убеждать страны ЕС, чтобы те последовали ее примеру и объявили о высылке российских дипломатов.

Мэй будет предупреждать об угрозе, которую несет вся Россия во всей Европе правительством Владимира Путина во время обеда с другими лидерами на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, сказал журналистам высокопоставленный британский чиновник.

Со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника агентство сообщает, что Мэй в четверг на саммите ЕС в Брюсселе предупредит остальных лидеров союза об «угрозе России для всей Европы».

Власти Великобритании считают Россию причастной к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба были обнаружены в бессознательном состоянии в начале марта на скамейке на улице британского города Солсбери. Москва свою причастность к отравлению отрицает, указывая на отсутствие каких-либо доказательств.

За обвинениями Лондона последовала высылка 23 российских дипломатов из Великобритании, а также приостановка всех правительственных контактов на высшем уровне. Россия в ответ также объявила о высылке 23 британских дипломатов, а также потребовала прекращения деятельности Британского совета в России.