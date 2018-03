Экс-глава ЦРУ: не исключено, что у России есть компромат на Трампа

У России может быть компрометирующая информация о президенте США Дональде Трампе. Об этом заявил в четверг, 22 марта, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, чьи слова приводит The New York Times.

В ответ на вопрос, может ли Трамп бояться российского президента Владимира Путина, Бреннан предположил, что у российской стороны «может быть что-то лично на него». «У русских, я думаю, был большой опыт работы с Трампом, и у него могут быть вещи, которые они могли бы разоблачить», — добавил он.

В 2016 году, когда Бреннан возглавлял ЦРУ, появилось некое досье, в котором утверждалось, что у россиян есть компромат на Трампа. Газета утверждает, что если и существуют в США нынешние или бывшие официальные лица, которые знают, насколько правдива информация в этом досье, то Бреннан будет одним из них. Мнение Бреннана было опубликовано на следующий день после того, как Дональд Трамп, вопреки рекомендациями своих советников, поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Этот разговор вновь поднял вопрос о взаимоотношениях Трампа с Россией, отмечает издание.

Бреннан известен острой критикой в адрес Трампа. 17 марта экс-глава ЦРУ в ответ на высказывание Трампа, в котором президент США одобрил увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, написал на своей странице в Twitter: «Когда в полной мере станут известны ваша продажность, моральная развращенность и политическая коррупция, вы займете свое законное место как позорный демагог в мусорной корзине истории. Вы можете сделать козлом отпущения Маккейба, но Америку вам не разрушить. Америка победит вас».