Экс-глава ЦРУ: не исключено, что у России есть компромат на Трампа

У России может быть компрометирующая информация о президенте США Дональде Трампе. Об этом заявил в четверг, 22 марта, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, чьи слова приводит The New York Times.



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В ответ на вопрос, может ли Трамп бояться российского президента Владимира Путина, Бреннан предположил, что у российской стороны «может быть что-то лично на него». «У русских, я думаю, был большой опыт работы с Трампом, и у него могут быть вещи, которые они могли бы разоблачить», — добавил он.

В 2016 году, когда Бреннан возглавлял ЦРУ, появилось некое досье, в котором утверждалось, что у россиян есть компромат на Трампа. Газета утверждает, что если и существуют в США нынешние или бывшие официальные лица, которые знают, насколько правдива информация в этом досье, то Бреннан будет одним из них. Мнение Бреннана было опубликовано на следующий день после того, как Дональд Трамп, вопреки рекомендациями своих советников, поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Этот разговор вновь поднял вопрос о взаимоотношениях Трампа с Россией, отмечает издание.

Бреннан известен острой критикой в адрес Трампа. 17 марта экс-глава ЦРУ в ответ на высказывание Трампа, в котором президент США одобрил увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, написал на своей странице в Twitter: «Когда в полной мере станут известны ваша продажность, моральная развращенность и политическая коррупция, вы займете свое законное место как позорный демагог в мусорной корзине истории. Вы можете сделать козлом отпущения Маккейба, но Америку вам не разрушить. Америка победит вас».

When the full extent of your venality, moral turpitude, and political corruption becomes known, you will take your rightful place as a disgraced demagogue in the dustbin of history. You may scapegoat Andy McCabe, but you will not destroy America… America will triumph over you. https://t.co/uKppoDbduj — John O. Brennan (@JohnBrennan) 17 марта 2018 г.