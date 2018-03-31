﻿ Деньги на похороны Сергея Мавроди собрали бывшие вкладчики МММ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деньги на похороны Сергея Мавроди собрали бывшие вкладчики МММ

30.03.2018 18:31 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За телом основателя «МММ» Сергея Мавроди, которое долгое время никто из родственников не хотел забирать из морга, приехала его бывшая жена. Об этом Business FM сообщил юрист Александр Молохов, который был адвокатом Мавроди. Имя экс-супруги не уточняется.

По словам Молохова, похоронами займется инициативная группа бывших вкладчиков финансовой пирамиды. «Они оплатили похороны, похороны будут. Будут, скорее всего, завтра, и это закрытые похороны, никто не должен знать [где они будут проходить]. В конечном счете, Мавроди будет похоронен не в общей могиле», — сказал юрист.

Ранее младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище рядом с отцом и матерью. «С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х по перспективам развития той или иной „пирамиды“», — пояснил Молохов.

Сергей Мавроди умер 26 марта от сердечного приступа на 63-м году жизни. Его нашли примерно в час ночи на автобусной остановке возле Савеловского вокзала в Москве, отвезли на скорой в больницу, где он и скончался. Источник в медицинских кругах рассказал радиостанции «Говорит Москва», что основатель МММ страдал несколькими хроническими заболеваниями, например язвой и атеросклерозом. Также у него были признаки запоя.

 
 
Ссылка на источник 554
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За телом основателя "МММ" Сергея Мавроди, которое долгое время никто из родственников не хотел забирать из морга, приехала его бывшая жена.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Россия начала высылку европейских дипломатов и предупредила Лондон о сокращении британской миссии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Архив (Новости Мира)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Газета Праца
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзима
01.04.2018
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чачэрски весник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижския навины
Инфа-Курьер
Прамень
Радзима
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика