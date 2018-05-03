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Путин: предлогом для атаки на Сирию стала инсценировка применения отравляющих веществ
14.04.2018 10:55 — Новости Мира | Tut.by
14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам Вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирии. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Об этом
«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу „Шайрат“, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — заявил российский президент.
Он отметил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. «Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования», — подчеркнул Путин.
Президент России заявил, что Москва «самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».
По его мнению, своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению — «по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».
«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — отметил Путин.
Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля
Основанием для удара по Сирии
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"Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", - отметил Путин.
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