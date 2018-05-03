Путин: предлогом для атаки на Сирию стала инсценировка применения отравляющих веществ

14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам Вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирии. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу „Шайрат“, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — заявил российский президент.

Он отметил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. «Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования», — подчеркнул Путин.

Президент России заявил, что Москва «самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».

По его мнению, своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению — «по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».

«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — отметил Путин.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам. Флот США, а также американские и британские ВВС наносили удары по объектам в Сирии с 3.42 до 5.10 по минскому времени — в общей сложности 1 час 28 минут, были выпущены более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». Удары, по словам американских военных, наносились по «научному центру в Дамаске, складу химического оружия в западном Хомсе, хранилищу химикатов и командному пункту неподалеку от Хомса».

Основанием для удара по Сирии стала предполагаемая химическая атака , жертвами которой стали 70 человек в Думе в начале апреля. Страны Запада возложили ответственность за атаку на Башара Асада и Россию. Российская сторона опровергла эти заявления и обвинила в провокациях Великобританию.