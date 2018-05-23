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Россия не поверила заявлению Юлии Скрипаль и потребовала личной встречи

23.05.2018 23:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Посольство России в Лондоне потребовало в среду встречи с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться в том, что она не удерживается против ее воли. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства, комментируя показанное ранее видеообращение Юлии.


Фото: Reuters

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию, — заявил он. — Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится».

«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — добавил дипломат.

«При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока у нас есть все основания подозревать обратное», — добавил он.

 

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Ранее в среду Юлия Скрипаль впервые появилась на экране телевизора после отравления в Солсбери. В интервью агентству Reuters она заявила о том, что продолжает восстановление и что «в дальнейшем» она намерена вернуться в Россию. Она также сообщила, что признательна российскому посольству за предложенную помощь, но не готова и не хочет ей воспользоваться.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

 
 
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Показанный видеоролик усиливает подозрения относительно условий, в которых содержится россиянка, сказали в диппредставительстве.
 
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