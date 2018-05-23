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Южная Корея выразила недоумение по поводу отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном
24.05.2018 19:23 — Новости Мира | Tut.by
Администрация президента Республики Корея пытается понять причины внезапного отказа президента США Дональда Трампа от запланированного на 12 июня саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом на экстренном брифинге заявил официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём.
«Мы пытаемся выяснить намерения президента Трампа и конкретное значение этого шага», — сказал он.
Как сообщает агентство Yonhap, президент Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание со своими советниками по безопасности.
Между тем, в Белом доме пояснили, что реакция Пхеньяна на слова вице-президента США Майка Пенса о КНДР стали последней каплей, которая привела к решению отменить саммит 12 июня в Сингапуре.
Замглавы МИД КНДР
«Дверь для северокорейцев все еще открыта, если они хотят разобраться с ситуацией. Но это потребует, как минимум, изменениях их риторики», — сказал представитель американской администрации Reuters.
Ранее в четверг пресс-служба Белого дома
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"Мы пытаемся выяснить намерения президента Трампа и конкретное значение этого шага", - сказал официальный представитель Администрации президента Южной Кореи.
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