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Южная Корея выразила недоумение по поводу отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

24.05.2018 19:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Администрация президента Республики Корея пытается понять причины внезапного отказа президента США Дональда Трампа от запланированного на 12 июня саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом на экстренном брифинге заявил официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём.

«Мы пытаемся выяснить намерения президента Трампа и конкретное значение этого шага», — сказал он.

Как сообщает агентство Yonhap, президент Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание со своими советниками по безопасности.

Между тем, в Белом доме пояснили, что реакция Пхеньяна на слова вице-президента США Майка Пенса о КНДР стали последней каплей, которая привела к решению отменить саммит 12 июня в Сингапуре.

Замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи назвала «глупыми» слова Пенса о КНДР, который допустил реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами.

«Дверь для северокорейцев все еще открыта, если они хотят разобраться с ситуацией. Но это потребует, как минимум, изменениях их риторики», — сказал представитель американской администрации Reuters.

Ранее в четверг пресс-служба Белого дома обнародовала послание Трампа Ким Чен Ыну, в котором президент США уведомил лидера КНДР о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре.

 
 
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"Мы пытаемся выяснить намерения президента Трампа и конкретное значение этого шага", - сказал официальный представитель Администрации президента Южной Кореи.
 
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