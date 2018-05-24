Путин назвал условие признания Россией выводов следствия по MH17

Россия признает итоги расследования по малайзийскому Boeing на Донбассе, если сама будет принимать в нем полноценное участие. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил президент Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».



Фото: Reuters

Сейчас расследование гибели Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины ведет Объединенная следственная группа (JIT), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Утром в четверг, 24 мая, JIT сообщила , что пассажирский самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», оказавшимся в руках сепаратистов.

Путин, отвечая на вопрос, заметил, что с решением следователей детально не знаком. «Вы знаете, мы сегодня целый день работали, поэтому я с деталями решения комиссии не знаком», — сказал президент, отметив, что «сразу может сказать» об отношении России к этому делу.

«Для того чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании», — заявил Путин, напомнив, что Россия предлагала совместную работу, но «к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают». «Украинская сторона там работает, несмотря на то что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия», — добавил он.

В связи с этим в России не знают, «на чем основано то, что там эта комиссия пишет». «Но в любом случае мы будем относиться к этому внимательно с уважением и проанализируем все, что там изложено, сформулируем свое отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста», — заключил президент.

​​В МИД России выводы следствия назвали «образцом голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества». Россия передавала Нидерландам «необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии», добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В Минобороны России «выразили озабоченность» тем, что следователи пользовались «только отредактированными изображениями из соцсетей».

Согласно данным JIT, ЗРК «Бук», сбивший Boeing, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Комплекс был доставлен в Украину, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к российском Вооруженным силам. На Донбассе комплекс оказался в руках ополченцев.