ФБР обезвредило сеть компьютеров-зомби, подконтрольную российским хакерам

Российская хакерская группа Fancy Bear могла получить доступ к 500 тыс. роутеров в 54 странах. Выводы специалистов по компьютерной безопасности из компании Cisco Talos подтвердило американское ФБР и Служба безопасности Украины.



Фото: Reuters

Заразив устройства для раздачи интернета, злоумышленники могли похищать с них данные пользователей, а также использовать для кибератак.

Армию зомби-устройств удалось обезвредить за несколько дней до того, как она могла быть активирована. Главным объектом планировавшейся кибератаки была критическая инфраструктура Украины.

Вирус-самоуничтожитель

История разоблачения ботнета (сети зараженных устройств) началась в августе 2017 года, когда ФБР постучалось в дверь жительницы Питтсбурга. Агенты сказали, что ее домашний роутер управляется злоумышленниками, и женщина добровольно передала свое устройство властям для проверки, пишет американское издание The Daily Beast по судебным материалам.

Одновременно компания Cisco Talos проводила свое расследование . Как злоумышленники выбирали жертв, эксперты не выяснили, но смогли выстроить полную картину заражения.

На первом этапе в памяти роутера появляется так называемый дроппер — код, способный «пережить» перезагрузку устройства и скачивающий на него основной модуль вируса.

Основной модуль может выполнять команды злоумышленников, собирать файлы, фильтровать данные и управлять устройствами. Некоторые версии вируса содержат функции самоуничтожения и вывода роутера из строя.

Роутеры скачивали фотографии с популярного хранилища Photobucket. Внутри фотофайлов хранились скрытые данные, на первый взгляд — географические координаты. На деле, номера представляли собой сетевые адреса (IP), через которые злоумышленники управляли зараженными устройствами. IP были арендованы в разных странах мира — от Нидерландов до Саудовской Аравии.

В Cisco Talos назвали этот ботнет VPNFilter.

Роутеры под угрозой VPNFilter Linksys E1200 Netgear DGN2200 Linksys E2500 Netgear R6400 Linksys WRVS4400N Netgear R7000 Mikrotik RouterOS (1016, 1036 и 1072) Netgear R8000 NAS QNAP с программным обеспечением QTS Netgear WNR1000 QNAP TS251 Netgear WNR2000 QNAP TS439 Pro TP-Link R600VPN

23 мая министерство юстиции США заявило, что ботнет создан хакерской группой Fancy Bear. Американские власти верят, что под маской «причудливого медведя» скрывается российская военная разведка, а именно Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Группа известна с середины 2000-х годов, в последние годы ее жертвами становились Бундестаг, комитет Демократической партии США, НАТО и французский телеканал TV5 Monde.

В Cisco Talos не ответили на вопрос Русской службы Би-би-си о связи VPNFilter с Fancy Bear, уточнив, что расследование продолжается.

«Владельцам устройств, которые могли быть заражены, необходимо незамедлительно перезагрузить их, чтобы устранить вредоносные программы», — говорится на сайте минюста США.

Нумерология нападений

О нейтрализации ботнета также отчиталась Служба безопасности Украины. В подготовке «очередного акта киберагрессии» СБУ также обвинила Россию. По версии украинских властей, ботнет создавался для дестабилизации ситуации во время финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая.

В пользу версии о российском следе говорят пересечения в коде VPNFilter с кибератакой BlackEnergy на украинские электростанции и энергетические компании в 2016 году, которая оставила без света 230 тыс. человек.

Дата этой кибератаки — 23 декабря — совпадает с официальным Днем штабных специальностей и войск специальной связи Украины. Именно эти силы должны были противостоять кибератаке.

Следующая крупная атака на украинскую инфраструктуру с помощью вируса Petya 27 июня 2017 года совпала с Днем конституции Украины.

«Совпадения по времени с предыдущими кибератаками на Украину указывали на то, что новая атака может быть неизбежной, — заявили в Cisco Talos. — Учитывая этот факт, после консультаций с нашими пантерами мы решили сразу выйти на публику с результатами нашего исследования до его завершения».

Российские власти отрицают причастность к хакерским атакам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала хакерскую атаку на Украину и в этот раз.

VPNFilter с 500 тыс. ботов — далеко не самая большая сеть зараженных устройств. На пике распространения ботнета Bredolab, в конце 2000-х годов, в его подчинении находилось более 30 млн устройств. В компании Trend Micro считают , что Bredolab использовался для рассылки спама и также был создан в России.