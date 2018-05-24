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В США объяснили причину отмены саммита с КНДР

25.05.2018 06:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Северокорейцы прекратили контакты с США и проигнорировали американских чиновников, приехавших в Сингапур для подготовки саммита, перечислили в Белом доме причины отмены встречи лидеров двух стран.

Президент США Дональд Трамп решил отменить запланированный американо-северокорейский саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как Пхеньян нарушил ряд обещаний и прекратил прямые контакты с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Белого дома, который провел брифинг для американских журналистов на условиях анонимности.

«Странное отсутствие рассудительности в сочетании с нарушенными обещаниями в последние недели и прекращение Северной Кореей прямых контактов с США говорят о глубокой нехватке [у КНДР] благих намерений», — заявил чиновник.

По его словам, Северная Корея нарушила «целый ряд обещаний», что «заставило США остановиться». Он привел один пример: на прошлой неделе американские делегаты прилетели в Сингапур в надежде встретиться там с коллегами из КНДР, но те так и не появились. «Они кинули нас», — приводит Reuters слова чиновника.

Кроме того, на отмену переговоров повлияли и слова замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая заявила, что Пхеньян может нанести ядерный удар по США.

В четверг, 24 мая, Белый дом распространил письмо Трампа Ким Чен Ыну, в котором американский президент рассказал о том, что после «последних заявлений, в которых ощущалась открытая враждебность», проведение саммита будет неуместным. Трамп добавил, что сохраняет надежду на встрече с лидером КНДР в будущем и поблагодарил Ким Чен Ына за освобождение американских заложников.

Позднее Трамп ответил на вопрос о том, повышает ли отмена саммита риск военного конфликта. «Американские войска будут готовы, когда это понадобится», — сказал президент США.​

 
 
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Северокорейцы прекратили контакты с США и проигнорировали американских чиновников, приехавших в Сингапур для подготовки саммита, перечислили в Белом доме...
 
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