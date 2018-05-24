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КНДР заявила о готовности провести саммит с США в любое время

25.05.2018 08:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Несмотря на то что США отказались от проведения саммита с КНДР, на котором планировалась встреча лидеров двух стран, Пхеньян все еще заинтересован в переговорах с Вашингтоном.

Власти Северной Кореи впервые прокомментировали решение президента США Дональда Трампа отменить американо-северокорейский саммит, запланированный на июнь. В КНДР сочли решение Трампа неожиданным и сообщили о том, что желание Пхеньяна работать на достижением мира сохраняется. Об этом заявил замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван, передает Reuters.

Более того, КНДР готова к проведению саммита с США в любое время, отмечает агентство. «Наше стремление и желание сделать все возможное для мира и стабильности на Корейском полуострове и человечества остаются неизменными, и мы всегда готовы дать время и возможность американской стороне, основываясь на здравом смысле, — приводит агентство слова Ким Ке Гвана. — «Мы готовы провести переговоры в любое время и к любым способам разрешения проблем».​

В четверг, 24 мая, Дональд Трамп отменил переговоры с Ким Чен Ыном, которые были запланированы на 12 июня. «Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, после ваших последних заявлений, в которых ощущалась открытая враждебность, я считаю неуместным проведение этого саммита», — написал Трамп в письме к лидеру КНДР, которое было распространено пресс-службой Белого дома.

В течение мая Вашингтон и Пхеньян не исключали срыва переговоров. Так, негативную реакцию со стороны КНДР вызывали военные учения США и Южной Кореи у берегов Корейского полуострова. Утром 24 мая замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вовсе пригрозила США ядерным противостоянием.

Американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Reuters, что на решение об отмене саммита повлияли не только слова Чхве Сон Хи, но и то, что КНДР за последние недели прекратила прямые контакты с США и нарушила ряд обещаний. По его словам, северокорейские чиновники не приехали в Сингапур для обсуждения хода подготовки саммита, хотя их там ждали коллеги из США.

Трамп и сам не исключал встречи с лидером КНДР. «Когда-нибудь я надеюсь встретиться с вами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за освобождение американских заложников, которые теперь находятся дома», — писал он Ким Чен Ыну.

 
 
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Несмотря на то что США отказались от проведения саммита с КНДР, на котором планировалась встреча лидеров двух стран, Пхеньян все еще заинтересован в переговорах с...
 
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